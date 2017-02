Украина поглумилась над смертью Чуркина

Не остался в стороне от общей истерии и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. "На смерть Чуркина: гореть в аду всем, кто против Украины", – сообщил он на своей странице в Facebook. Однако подписчики не поддержали политика и назвали его слова оскорбительными.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко был более сдержан в комментариях. Он заявил, что "не преувеличивал бы личную роль" Чуркина. "Думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции России, которую он представлял, было бы неправильно", – цитирует дипломата Hromadske.ua.

Он отметил, что знал российского коллегу много лет, "хотя и не близко". По словам Ельченко, "были попытки наладить контакт", но они не привели к изменению риторики Чуркина. "В дипломатии есть такое правило – если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", – заявил постпред.

В целом о реакции украинской общественности на смерть Виталия Чуркина рассказал блогер Анатолий Шарий. По его словам, в Киеве эта новость вызвала "истеричное веселье". "Не бывает такого, чтобы нормальный, адекватный человек начинал радоваться чужой смерти. То, что происходит – ненормально", – подчеркнул Шарий.

Между тем политики скорбят об ушедшем коллеге. Его вечный оппонент экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр выразила соболезнования. "Опустошена уходом российского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и глубоко неравнодушный человек, который делал все что мог для преодоления разногласий между США и Россией", – написала она на своей странице в Twitter.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences