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Политика

Кто заменит Виталия Чуркина в ООН

Виталий Чуркин. Фото: GLOBAL LOOK press
Трагическая новость о кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина застала врасплох всех дипломатов в Нью-Йорке. Кто сможет заменить харизматичного и уважаемого человека, каким был российский постпред? Президенту Владимиру Путину предстоит сделать непростой выбор.

Продолжение: Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным
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Уход из жизни Виталия Чуркина, как гром среди ясного неба, стал неожиданностью для всех – и для дипломатов в ООН, и для московских политиков, и для его коллег и даже для оппонентов. Российский постпред более десяти лет занимал эту должность, отстаивая интересы страны и ни разу не позволил себе грубых выражений или оскорблений своих оппонентов.

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Как настоящий дипломат Чуркин никогда не выходил за рамки официальной позиции Москвы. Он, в отличие от остальных представителей в ООН, доводил свою мысль своеобразно, с изюминкой и зачастую с некоторой язвительностью.

Американский журналист Ричард Рот, работающий на телеканале CNN, утверждает, что заместитель пресс-секретаря ООН охнул, узнав о кончине Чуркина во время ежедневного брифинга. Российский дипломат ушел из жизни в момент, когда весь мир сфокусировал свое внимание на отношениях между Россией и США. Ушел внезапно, не успев отметить свое 65-летие, до которого оставалось всего лишь несколько часов.

"Чуркин обладал уникальными дипломатическими навыками и квалификацией. Это был сильный оратор большого ума и остроумия, человек с разнообразными талантами и интересами", – отметил в своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Мы потеряли одного из самых авторитетных и влиятельных членов ооновской семьи. И я могу с уверенностью сказать, что его имя будет жить в анналах истории этой организации", – сказал председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон. Британский представитель в ООН Мэтью Рикрофт, частый оппонент Чуркина, назвал его "гигантом дипломатии".

Журналист Ричард Рот говорит, что Виталий Чуркин не был похож на десятки безликих людей в костюмах, которые расхаживают по коридорам штаб-квартиры ООН. Не уйди он из жизни, запланированное на вторник, 21 февраля заседание по Украине с участием ее министра иностранных дел не обошлось бы без его резких комментариев.

Теперь президенту Владимиру Путину, который сильно расстроился после трагического известия, придется искать замену Виталию Чуркину. По установленному регламенту именно глава государства своим указом назначает постпреда при ООН. В российском представительстве есть несколько заместителей, но, очевидно, что на этот пост нужен дипломат-тяжеловес, дипломат, который в непростой политической обстановке сможет так же ярко, элегантно и безупречно гнуть линию России, отстаивая интересы страны.
Автор: Александр Пельт21 февраля 2017, 14:38

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