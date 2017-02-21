Путин обратился к семье Чуркина

Виталий Чуркин был одним из самых видных дипломатов. Он блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений. Таким запомнил постпреда России при ООН глава государства Владимир Путин.

Президент России направил телеграмму вдове Виталия Чуркина Ирине и его детям Анастасии и Максиму. Дипломат ушел из жизни внезапно, и от этого боль утраты еще острее, отметил Владимир Путин.

"Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего мужа и отца Виталия Ивановича. Его безвременный уход из жизни - тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики. И оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенно остро", – написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, представлял страну в Совете Безопасности. Как сообщили в МИДе, российский постпред ушел из жизни на рабочем посту.

Путин подчеркнул, что Чуркин был одним из самых видных дипломатов, профессионалом самого высокого уровня, человеком глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора. Он пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнеров.

Заслуги Чуркина, которому доверялись ответственные посты в центральном аппарате МИДа и за рубежом, трудно переоценить, отметил президент. Наиболее ярко его способности проявились в период работы постоянным представителем России при ООН.

"На протяжении более чем десяти лет, порой в крайне напряженных условиях, он твердо и последовательно отстаивал российскую позицию по важнейшим международным вопросам, что требовало неимоверных усилий и полной самоотдачи. Но как бы трудно ни приходилось, он блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений", – написал Путин. По словам главы государства, Чуркин был настоящим патриотом и гражданином. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Тем временем москвичи несут цветы к зданию внешнеполитического ведомства. Вокруг фотографии Виталия Чуркина с траурной лентой горят поминальные свечи. Кто-то из посетителей оставил листок, на котором написано: "Вы любили и боролись за Россию так, что мы гордимся, что родились и живем в России. Вы нам это дали".