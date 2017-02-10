ЦИК и "ЕР" обсудили избирательную кампанию-2017

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Предметом обсуждения стала предстоящая в этом году избирательная кампания, в том числе предварительное голосование "ЕР" по определению кандидатов на голосование.

"Мы рассказали Элле Александровне о том, как идет подготовка, как будет проходить голосование", – заявил Неверов. При этом он отметил, что региональные и местные отделения "Единой россии" на следующей неделе будут принимать решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах.

Он также подчеркнул, что процедура предварительного голосования (праймериз) предполагает собой не только выдвижение участников и проведение агитации, но и организацию самого электорального процесса. "Для этого нами формируются счетные комиссии. Мы планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счетных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы работал 19 081 счетный участок", – отметил секретарь Генсовета "Единой России".

Кроме того, на встрече с руководством ЦИК была достигнута договоренность о проведении специального семинара в рамках подготовки к праймериз партии, которые должны будут определить кандидатов от "ЕР" на предстоящих выборах. "Мы договорились, что в рамках подготовки к предварительному голосованию мы проведем семинар, куда мы пригласили членов Центральной избирательной комиссии. Мы пригласили принять участие в семинаре для того, чтобы рассказать о проведении предстоящей кампании", – сказал Неверов. Точная дата проведения семинара пока не согласована, однако, вероятнее всего, он состоится 20-22 февраля.

Единый день голосования в России в этом году придется на 10 сентября. Запланированы выборы депутатов законодательных собраний в шести регионах, а также, по предварительным данным, выбора руководителей 15 субъектов. Также будут избираться мэры и городские думы административных центров в ряде регионов.

Ранее в Центральном исполкоме "Единой России" состоялось совещание с представителями тех регионов, где пройдут выборы. Главной темой мероприятия стали кандидатуры, которые будет выдвигать партия на предстоящем голосовании.

По словам секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова, партия обладает богатым и во многом уникальным опытом проведения предварительного голосования накануне думских выборов. "И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", – сказал он.

