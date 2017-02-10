Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам
Сегодня, 10 февраля во время пленарного заседания прозвучало предложение от депутата-коммуниста пригласить ростовских шахтеров в Москву на встречу с парламентариями, чтобы еще раз обсудить вопрос зарплат. На что спикер палаты напомнил, что встреча шахтеров с представителями фракций уже состоялась.
"Если есть возможность, лучше ехать к шахтерам и обсуждать этот вопрос на месте, иначе вместо решения мы политизируем его. Если наши коллеги от всех фракций говорят, что этот вопрос стал решаться, давайте подождем, учитывая, что основные выплаты должны быть произведены в ближайшие дни", – сказал Володин. В том случае, если проблема не будет решена, то депутатам необходимо будет еще раз обсудить ее, добавил председатель Думы.
В августе 2016 года более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед более чем двумя тысячами работников. Сейчас голодовка приостановлена. Региональное правительство разработало дорожную карту по решению сложившейся ситуации. Долги по зарплате шахтерам начали выплачивать под Новый год. Погашение долга продолжилось в 2017 году, с начала января шахтерам было перечислено около 48 миллионов рублей.
Экс-шахтерам "Кингкоул" погасили 40 млн долгов на Донуhttps://t.co/2IM8E7sgsP #новости #шахтеры #долг #зарплата pic.twitter.com/14nKN8yPBS— Rostovgazeta (@RostovGazeta_ru) 28 декабря 2016 г.
Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин ранее сообщил, что в соответствии с законодательством определены и прорабатываются два варианта решения этой проблемы – привлечение заемных средств и реализация имущества предприятий-должников. "Единая Россия" держит на контроле вопрос с выплатами заработной платы шахтерам Ростовской области", – заявил Щаблыкин.
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