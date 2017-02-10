Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам

Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Корчевников покидает "Прямой эфир" Убийство ополченца Гиви Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Пятница 10 февраля
Лента новостей
20:59
Траволте разрешили и запретили убивать людей
20:52
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров
20:47
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард
20:23
Россиянка рвет блузки пышной грудью (видео)
20:10
Украинка убила мужа и отправилась отдыхать в Египет
19:37
Дети священников угнали "Ауди-старушку" архиепископа
19:23
На Евровидение собираются мужчины на каблуках
19:23
Пьяный пассажир угрожал взорвать самолет в Домодедово
19:15
Уткин обелил Фуркада после скандала со сборной России
19:06
Командующий ВВС Литвы лишился работы за доверие к России
18:57
Курбан Омаров записал песню для Ксении Бородиной (видео)
18:53
Российские биатлонистки провалили спринт в Австрии
18:36
Правоту скандального директора "Ленкома" доказало видео
18:35
Певица МакSим упала на сцене
18:30
Британцу разрешили ремонтировать дом голышом
18:13
Собаки и обезьяны выбирают добрых людей
18:04
Театр "Кураж" представляет интерактивный спектакль “Остров сокровищ”
17:55
Водоросли из Антарктиды пережили выход в открытый космос
17:46
Роботы заменят вымирающих пчел
17:42
Милонов решил запретить эротику в семье
17:24
Авиадебошир открыл дверь в самолете
17:23
Проклова уезжает из Москвы после любовных откровений
17:20
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
17:17
Британские субмарины с "Томагавками" подняли на смех
17:17
Ford влетел в остановку с людьми в Петербурге (видео)
17:06
Детям расскажут о судьбе сломанных игрушек
17:05
Самые юные звезды мирового кино
16:59
Британская армия спряталась в кустах (фото)
16:54
Бизнесмен нанял помора для убийства отвергнувшей его девушки
16:49
Российскую бегунью лишили золота Олимпиады-2012
16:37
Жертва выбросила своего похитителя из красной Audi
16:33
Евро и доллар обновили минимумы
16:30
Самбурская устроила скандал после интервью
16:28
Россия отправляет в Индию "Буки" и "Осу"
16:24
Странное свадебное платье Светланы Ходченковой
16:21
Фуркад разочаровал брата конфликтом с Шипулиным
16:19
Бродвейский хит покажут в Москве
15:56
Биатлонистку Глазырину сняли с ЧМ-2017 из-за допинг-скандала
15:47
Девочка-вундеркинд придумала теорему для выигрыша в лотерею
15:38
Солистка Serebro опозорилась перед жителями Казахстана
15:37
53-летний Михаил Ефремов об "обнаженной" фотосессии
15:35
Россиян оставят без подарочного алкоголя
15:29
Собака спасла брошенного матерью малыша
15:28
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 2
15:15
Умер известный оперный певец
15:06
Ученые назвали главное средство от депрессии
15:01
Что нужно знать о скандальном директоре "Ленкома"
14:46
На месте крушения Ту-154 найдены 25 фрагментов тел
14:38
Почему молодежь верит в гороскопы
14:37
ОНФ запускает новые масштабные проекты
14:37
Чиновников наказали за сон на совещании о лени
14:27
Почему Эрнст отвернулся от Шепелева
14:08
Лолита показала лицо после пластики
14:08
Мария Захарова сделала удивительное признание
14:05
Заболевшая русская модель устроила переполох в Нью-Йорке
14:05
Российский ученый раскрыл тайну северного сияния
13:44
Дроздов назвал причину гибели сотни дельфинов
13:36
АвтоВАЗ вдохновил китайцев
13:33
Беременная Довлатова: Это был ужас! Пытка!
13:33
Банкир и украинский инженер устроили погром в центре Москвы
13:28
Мужики сели на шею Розе Сябитовой
13:24
В Нью-Йорке загорелся готовившийся к вылету лайнер
13:07
Как получить пользу от кризиса
13:02
Назван самый сексуальный в мире медбрат
13:02
В Литве с ужасом ждут нападения России
12:59
Гонщицу Багдасарян оштрафовали на 10 тысяч
12:50
Отец Шипулина набросился на Фуркада
12:41
Сообщение Клуни о беременности жены вызвало слезы
12:41
Актрису "Волшебника из страны Оз" пытались изнасиловать на съемках
12:31
Избитую Кравец обворовала домработница
12:28
Джигурде и Анисиной отвели 40 дней
12:12
Как привлечь внимание мужчины в танце
12:10
Сексапильная блондинка убила 100 боевиков "ИГ"
12:09
Музыканты обратятся к Киеву с призывом
11:54
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
11:51
Глава московского банка обманул клиента на 540 миллионов
11:36
Чем живет сегодняшняя Госдума
11:35
Как кормят в российских тюрьмах
11:27
Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу
11:24
У гонщицы Мары Багдасарян нашли еще 22 нарушения
11:16
Прослезившаяся Бузова: Я искала свою новую крепость
11:09
Российского чемпиона обвинили в избиении бывшей жены
11:07
Володин: В Госдуме мелочей нет
11:01
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли три инвалида
10:52
Под Москвой грабители жестоко расправились с 82-летней женщиной
10:43
Прощание с комбатом Гиви в Донецке. Трансляция от здания "Донбасс Оперы"
10:36
На Бали жертвами схода оползней стали 12 человек
10:31
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
10:18
Назван виновник авиаудара по войскам Эрдогана в Сирии
10:12
Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки
10:10
Победившая рак российская актриса пришла к Малахову
09:53
Джигурда: Скандал усугубил болезнь Корчевникова
09:43
Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля
09:36
Киев в экстазе от звонка Трампа Порошенко
09:34
Под Москвой столкнулись 20 автомобилей (видео)
09:33
Россиян предупредили о дефиците молочных продуктов
09:15
Студент за минуту щелкнул пальцами рекордные 296 раз (видео)
09:01
У 83% россиян обнаружены родственные связи
08:57
Марк Захаров оправдал ездившего по тротуару директора "Ленкома"
08:47
Садальский показал новое фото Панина с собакой
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как изменились звезды сериала "Бандитский Петербург"
Фуркад по-свински поступил со сборной России
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
В Нью-Йорке загорелся готовившийся к вылету лайнер
Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева
Малинину припомнили ошибки молодости
Политика

Володин призвал не политизировать шахтерские долги по зарплатам

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Klimentyev
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал не политизировать вопрос о выплатах зарплат ростовским шахтерам. Работники предприятия "Кингкоул" не получали заработанных денег с августа 2016 года, но сейчас долги рабочим уже начали постепенно возвращать.
прочитано 474 раза
Вячеслав Володин предложил не переводить тему шахтерских зарплат в политическое русло, а подождать результата выполнения данных губернатором Ростовской области обещаний. Ранее представители парламентских фракций встречались с главой региона Василием Голубевым для обсуждения вопроса по выплатам ростовским шахтерам. Депутат Думы от "Единой России" Петр Водолацкий, присутствовавший на встрече, сообщил, что губернатор обещал погасить все долги до 1 июля 2017 года или раньше.

Сегодня, 10 февраля во время пленарного заседания прозвучало предложение от депутата-коммуниста пригласить ростовских шахтеров в Москву на встречу с парламентариями, чтобы еще раз обсудить вопрос зарплат. На что спикер палаты напомнил, что встреча шахтеров с представителями фракций уже состоялась.

ПО ТЕМЕ

Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате

Бастующим шахтерам "Кингкоул" возвращают долги

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Если есть возможность, лучше ехать к шахтерам и обсуждать этот вопрос на месте, иначе вместо решения мы политизируем его. Если наши коллеги от всех фракций говорят, что этот вопрос стал решаться, давайте подождем, учитывая, что основные выплаты должны быть произведены в ближайшие дни", – сказал Володин. В том случае, если проблема не будет решена, то депутатам необходимо будет еще раз обсудить ее, добавил председатель Думы.

В августе 2016 года более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед более чем двумя тысячами работников. Сейчас голодовка приостановлена. Региональное правительство разработало дорожную карту по решению сложившейся ситуации. Долги по зарплате шахтерам начали выплачивать под Новый год. Погашение долга продолжилось в 2017 году, с начала января шахтерам было перечислено около 48 миллионов рублей.

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин ранее сообщил, что в соответствии с законодательством определены и прорабатываются два варианта решения этой проблемы – привлечение заемных средств и реализация имущества предприятий-должников. "Единая Россия" держит на контроле вопрос с выплатами заработной платы шахтерам Ростовской области", – заявил Щаблыкин.

Автор: Александр Комаров10 февраля 2017, 17:18

Политика

Киев отвернулся от напавшего на Берлин депутата
Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви
Загнанный Порошенко стал непредсказуемым
Трамп осадил русофоба Маккейна

Шоу-бизнес

Панин обматерил Садальского за фото с собакой
Курбан Омаров записал песню для Ксении Бородиной (видео)
Певица МакSим упала на сцене
Проклова уезжает из Москвы после любовных откровений

Проишествия

Выбросившиеся на берег 400 дельфинов повергли в ужас
На дизайнера напал хулиган из машины с номерами АМР
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
Крестница принца Чарльза найдена мертвой

Lifestyle

Актрису "Волшебника из страны Оз" пытались изнасиловать на съемках
Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу
Самые юные звезды мирового кино
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
Шоу-бизнес

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Журналисты гадают, почему ведущий покинул "Первый канал"
Шоу-бизнес

Странное свадебное платье Светланы Ходченковой

Популярная актриса показала подвенечный наряд
Политика

Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева

Гибель ополченца стала точкой невозврата в отношениях Киева и Донбасса
Политика

Как Путин 10 лет назад предсказал будущее

Мир не прислушался к Мюнхенской речи Путина

Гороскоп

Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
Звезды на красной дорожке Берлинского кинофестиваля
Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

Отец Шипулина набросился на Фуркада
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал
Как Фуркад в одночасье стал главным врагом России
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова

Регионы

Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru