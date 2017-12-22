Украина наплевала на угрозы ЕС

В Киеве отреагировали на угрозы Евросоюза лишить Украину безвизового режима. Министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин поспешил успокоить граждан страны, заверив, что "никаких прямых угроз на самом деле нет".



"Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет. Но то, что обещали (Евросоюзу. – Прим. Ред.) – нужно выполнять", – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Климкин напомнил, что одним из условий введения безвизового режима было создание так называемых антикоррупционных судов. "Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, оно функционирует", – добавил чиновник. Вместе с тем он признал, что в настоящий момент формирование антикоррупционной системы Незалежной все еще не завершено.

В пятницу, 21 декабря, Европейская комиссия опубликовала отчет о возможности приостановки механизма визовой либерализации между ЕС и Украиной. Помимо прочего, Брюссель выдвинул Киеву ряд дополнительных условий. В соответствии с требованиями, Украина должна провести направленные на искоренение коррупции реформы, при этом власти Незалежной не должны чинить препятствия работе Генпрокуратуры, антикоррупционного бюро и Нацагентства по борьбе с коррупцией.

Граждане Незалежной могут пересекать границу с государствами – членами ЕС без виз с июня этого года. Для этого достаточно наличие биометрического паспорта. Но во многом долгожданный безвизовый режим, которым так любят хвалиться нынешние украинские власти, и который президент страны Петр Порошенко записал в актив своих "достижений", оказался банальным обманом и профанацией.

Дело в том, что действующий механизм визовой либерализации между Киевом и Брюсселем рассчитан лишь на поездки украинцев в ЕС сроком на 90 дней. Для трудоустройства, постоянного проживания, в том числе на время обучения в европейских учебных заведениях, им по-прежнему нужно оформлять отдельные документы.





Более того, существуют достаточно жесткие условия, при которых украинцам могут и вовсе запретить пересекать границу. К примеру, если у желающего оказаться в Европе гражданина Незалежной на банковской карте менее 45 евро.

Таким образом, бедным слоям населения подобная "персональная евроинтеграция" совершенно недоступна. Тут бы семью прокормить, да отдать последние гроши за безмерно выросшую коммуналку. А если учесть, что за чертой бедности в настоящее время проживают более половины украинцев, то безвизовый режим, выдаваемый местными политиками за небывалое достижение, на деле является циничным и подлым издевательством.

