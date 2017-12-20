Порошенко опостылел европейским лидерам

Сербия отказалась поддерживать западные санкции против России, введенные из-за Крыма. С таким заявлением выступил президент Александр Вучич.

Позиция Белграда подтверждает отказ поддерживать Украину и ее лидера Петра Порошенко в вопросе возвращения Крыма. Как пишет издание "Обозреватель", таким образом Сербия стала еще одной страной в Европе, которая предала Украину.

Александр Вучич подтвердил существующую позицию своей страны в отношении Крыма, согласно которой страна не должна присоединяться к санкциям Евросоюза или США против России. Несмотря на то, что Сербия стала в Европе своеобразной белой вороной, не желающей мириться с антироссийской риторикой, никаких негативных последствий для не со стороны Брюсселя пока не наблюдается.

Зато Белград продолжает активно развивать сотрудничество с Москвой. Россия и Сербия заключили сделку по реэкспорту российского газа. Газовое соглашение будет действовать до 2021 года и позволит "Газпрому" поставлять в Сербию до пяти миллиардов кубометров газа ежегодно.

Напомним, что американские и европейские санкции в отношении России действуют уже более трех лет. Но 27 ноября 2017 года, появилась информация, что Совет Европы рассматривает возможность их отмены.

Предсказуемым в этой связи стало заявление украинских властей, которые выступили категорически против. По словам одного из представителей Киева, есть риск, что Москва станет шантажировать организацию, это в итоге вызовет отмену санкций со стороны Евросоюза. На Украине уверены, что это действие "станет первой дырой в стене" ЕС.