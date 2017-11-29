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Политика

В международную борьбу с наркотиками вступают депутаты

Сергей Неверов, Василий Пискарев и Никита Лушников. Фото: duma.gov.ru
В Госдуме пройдет первая международная конференция "Парламентарии против наркотиков". Участие в мероприятии примут представители 44 стран, а также международных и некоммерческих организаций. Весь день 4 декабря они будут обсуждать проблемы борьбы с распространением наркотической угрозы, искать совместные законодательные пути противостояния ей и изучать лучшие практики, используемые в разных государствах в противостоянии с распространением наркотиков.
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Около 500 человек станут участниками конференции по вопросам борьбы с наркотиками, которая пройдет в Госдуме 4 декабря. В их числе – спикеры парламентов, представители ООН и Шанхайской организации сотрудничества, а также некоммерческие организации.

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Сергей Иванович Неверов

Сергей Иванович Неверов вице-спикер Госдумы России

Основные вопросы форума "Парламентарии против наркотиков" – государственная политика в вопросах борьбы с наркоугрозой, законодательный аспект в противостоянии ей, практики лечения наркозависимости и реабилитации бывших наркоманов. Конференция проводится по поручению российского лидера Владимира Путина, напомнил глава думской фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. По его словам, встреча в стенах Госдумы должна стать очень продуктивной и проводится "не для галочки". 

"Наркозависимость – серьезная беда, серьезная трагедия для семьи, страны, мира. И мы все очень серьезно озабочены этой проблемой", – подчеркнул парламентарий.

Как сказал лидер думских единороссов, участникам конференции предстоит говорить "очень предметно и очень серьезно". Согласно плану мероприятия, в первой половине дня будет проходить пленарное заседание. Перед собравшимися выступят, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, и председатели парламентов других стран, главы профильных комитетов.

Сергей Неверов. Фото: duma.gov.ru

Ожидается, что в работе примет также участие главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Вероника Скворцова. Своим взглядом на проблему поделится заместитель генсека ООН Юрий Федотов и генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. Запланированы выступления представителей Индонезии, Ирана, Мексики, Пакистана, Узбекистана, Эквадора. О желании обратиться к участникам конференции заявили главы делегаций Азербайджана, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Гвинейской Республики, Казахстана, Сербии, Словении, Таджикистана, Филиппин, Южной Кореи.

После завершения пленарного заседания участники будут работать в рамках трех тематических секций. Первая секция будет посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.

"Конечно, мы попросим представителей НКО достаточно активно в этом мероприятии участвовать и рассказать, что они делают в этом направлении", – отметил Сергей Неверов.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, целью конференции "является создание парламентского измерения международного антинаркотического сотрудничества". Депутат рассказал, что по итогам работы будет принята, так называемая, "Московская декларация", которая, должна стать парламентской составляющей международного сотрудничества по борьбе с наркотиками. Слуцкий уточнил, что речь идет, прежде всего, об унификации национальных законодательств в сфере борьбы с наркотиками.

Автор: Дмитрий Куклин29 ноября 2017, 14:39

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