Дональда Трампа приговорили к смертной казни. Такое решение в отношении президента США, по сообщениям северокорейских СМИ, принял народ КНДР.

Дональд Трамп виновен в оскорблении Северной Кореи. Во время своего тура по Азии американский лидер назвал КНДР "жестокой диктатурой" – и за это подлежит уничтожению. По данным британской The Independent, "приговор" президенту США опубликован в редакционной статье северокорейской газеты Rodong Sinmun.

"Худшее преступление Трампа, прощения за которое ему никогда не будет, состоит в том, что он оскорбил достоинство наших высших лидеров. Трампу следует знать, что он – мерзкий преступник, приговоренный к смерти корейским народом", – цитирует издание защитников чести Ким Чен Ына.

Газету Rodong Sinmun британское издание называет рупором властей КНДР. И напоминает, что она периодически отмечается нападками на президента США. Только в этом году Трампа в этой газете называли "бешеной собакой", "психопатом". А также предупредили, что Пхеньян в любой момент может превратить всю территорию Америки в покрытую пеплом пустыню.

Тем временем с острова Гуам в Тихом океане поступают сообщения о сильном землетрясении. По данным Географической службы США, подземные толчки имеют естественную природу. Однако информация вызвала панику в соцсетях.

Ким Чен Ын неоднократно угрожал американцам, что нанесет удар по военным базам именно в этом регионе. Противостояние обострилось после того, как Вашингтон направил беспрецедентную армаду своих кораблей к берегам КНДР. На форумах уже появилась гипотеза, что произошла детонация термоядерного боеприпаса, доставленного в этот район северокорейской субмариной.