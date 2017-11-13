Спикер словацкого парламента поддержал изучение русского языка

Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко выступил за восстановление изучения русского языка в республике на прежнем уровне. Об этом он заявил в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в понедельник, 13 ноября.

"Хотелось бы восстановить на прежнем уровне изучение и преподавание русского языка", – сказал Данко. Он с сожалением отметил, что последнее время в этом вопросе можно наблюдать определенный упадок. "Это неблагоприятный момент, который необходимо исправить", – заявил председатель Национального собрания Словакии.

Данко подчеркнул, что если человек не владеет ни одним из славянских языков, то вряд ли его можно считать полностью образованным. "Необходимо кроме западных изучать славянские языки", – отметил он. Также спикер словацкого парламента высказался за активизацию студенческих обменов между двумя странами и взаимное признание дипломов.





Председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал это предложение, отметив, что через изучение языка люди лучше понимают друг друга. По словам главы нижней палаты парламента, у народов России и Словакии много общего, в том числе в истории и культуре, и это надо развивать.

"Вы правильно сказали, что нам нужно вспомнить все хорошее, что у нас было, и уйти от точек напряжения, которые также существовали в нашей повестке", – сказал думский спикер.

Вячеслав Володин и Андрей Данко также высказали готовность укрепить межпарламентское сотрудничество. "Мы будем учиться у вас, а со своей стороны сделаем все, чтобы вы почерпнули знания из нашего опыта", – обратился председатель Госдумы к словацкому коллеге.

