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Политика

Россия и Словакия укрепляют межпарламентские связи

Вячеслав Володин и Андрей Данко. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел в понедельник, 13 ноября, встречу с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. Они обсудили ряд аспектов двустороннего взаимодействия, проекты в сфере культуры, образования и спорта, а также договорились развивать межпарламентское сотрудничество.

Продолжение: Спикер словацкого парламента поддержал изучение русского языка
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Глава словацкого парламента отметил, что преподавание русского языка в школах страны необходимо восстановить на прежнем уровне. Он посетовал, что в этом вопросе наблюдается некоторый упадок. "Это неблагоприятный момент, который необходимо исправить", – подчеркнул Данко.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Также в разговоре между лидерами парламентов двух стран зашла речь о взаимном признании дипломов. "Если этот шаг будет одобрен со стороны Думы, мы продвинемся вперед", – подчеркнул председатель Национального совета Словакии. По его словам, необходимо, чтобы наряду с западными изучались славянские языки.

Андрей Данко. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил коллеге выступить на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в среду, 15 ноября. "Надеюсь, что Вы сможете выступить в рамках пленарного заседания Госдумы. Такая возможность у наших гостей есть", – сказал он.

Развивая тему сотрудничества законодательных органов двух стран, Володин предложил обсудить возможность создания двухсторонней парламентской комиссии. Спикер обратил внимание, что в таком формате Госдума уже взаимодействует с заксобраниями Италии, Южной Кореи и Казахстана. Со следующего года межпарламентская комиссия может заработать между Россией и Францией, выразил надежду председатель Госдумы.

Говоря о взаимоотношениях со Словакией, Володин отметил, что сотрудничество парламентов двух стран поможет развитию двухсторонних гуманитарных связей.

"Мы не можем иначе поступать. Мы близкие народы, у нас много общего и в истории, и в культуре", – обратился думский спикер к словацкому коллеге.

Андрей Данко подтвердил заинтересованность Национального совета в опыте российских законодателей. "Мы можем позаимствовать ваш опыт, поучиться работать по тому образцу, как это делается в Госдуме. Мы также готовы делиться своим опытом", – сказал он.

Вячеслав Володин отметил, что российским законодателям будет интересно ознакомиться с опытом словацких коллег. По его словам, российский парламент постоянно развивается, по-разному выстраивается его конфигурация. "Мы ищем новые формы и методы решения стоящих перед нами задач", – заявил думский спикер.

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

В то же время он подчеркнул, что половина ключевых должностей в нижней палате занята представителями оппозиции. Володин заметил, что это дает возможность соблюдать необходимый баланс в принятии решений, слышать разные точки зрения.

"Мы считаем, что парламент – это место, где обсуждаются вопросы, звучат разные точки зрения. Это нормально, потому что именно состязательность в процессе обсуждения вопросов приводит нас к более правильным и эффективным решениям", – добавил спикер.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что развитие межпарламентского сотрудничества – это укрепление связей между народами. Поэтому, считает Володин, необходимо делать все возможное, чтобы оно строилось на принципах взаимоуважения и доверия.

"Мы будем учиться у вас, а со своей стороны сделаем все, чтобы вы почерпнули знания из нашего опыта", – обратился председатель Госдумы к словацкому коллеге.

Национальный совет Словакии – представительный и законодательный орган республики с октября 1992 года. Состоит из одной палаты, включающей 150 депутатов, избираемых прямым голосованием по пропорциональной системе на четыре года. С марта 2016 года законодательный орган возглавляет Андрей Данко – член Словацкой национальной партии.

Автор: Иван Поляков13 ноября 2017, 15:08

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