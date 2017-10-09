Кандидатура Неверова на пост главы думской фракции "ЕР" одобрена Путиным

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Понедельник 9 октября
Лента новостей
13:14
Король саудитов потратил $3 млрд после встречи с Путиным
13:12
Умерла звезда фильма Астерикс и Обеликс
12:57
Нобелевскую премию по экономике дали за изучение поведения
12:44
В первую неделю работы смотрителя зоопарка загрызли тигры
12:17
Как люди выбирают сексуального партнера
12:14
На Урале пятеро мужчин насмерть угорели после вечеринки
12:00
Под Архангельском приставы наложили арест на "душу" должника
11:51
Российские добровольцы в Сирии проявляют настоящий героизм
11:40
Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни
11:40
Вокруг перевала Дятлова нашли тайные знаки
11:38
68-летний Стросс-Кан женился в четвертый раз
11:33
Муж зверски избил изменщицу и ее любовника (видео)
11:23
Землян напугали столкновением с гигантским астероидом
11:22
В Москве начали продажу полезного "фастфуда"
11:19
Москва поможет обманутым дольщикам ЖК "Царицыно"
11:05
Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым
11:04
Гороскоп с 9 по 15 октября
10:56
Сухоруков рассказал о хулиганстве Нагиева в "Физруке"
10:49
После катастрофы в ТЦ "Синдика" пропали люди
10:44
Двухлетняя москвичка утонула в ванне во время купания
10:36
Неожиданное признание похудевшей Гусевой
10:18
На трех зданиях в центре Москвы появились экограффити
10:14
Как сплетни помогают в жизни
10:03
На Марсе нашли разгадку появления жизни на Земле
09:41
Сестры молчат о родстве с Даной Борисовой
09:28
Для школьников в Москве устроят бесплатные экскурсии
09:25
Новый поворот в деле "наследника" Евгении Васильевой
09:20
В России исчезнет привычная соль
09:09
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар
08:52
Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"
08:45
"Дерзкая" грудь Меланьи Трамп вызвала возмущение в Сети
08:32
Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества
08:26
У затравленной Бузовой сдали нервы после нападения
08:00
Очевидцы рассказали об огненном апокалипсисе в ТЦ "Синдика"
19:06
Огненный апокалипсис накрыл подмосковный ТЦ "Синдика"
18:02
На парковке горящего ТЦ взрываются машины
17:58
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
17:37
Жуткий пожар в торговом центре в Москве тушат вертолеты
17:28
Под Ставрополем разбился самолет
17:23
В Париже к Собчак по вечерам захаживал смуглый красавец
16:57
Рассекречена предсмертная записка стрелка из Лас-Вегаса
16:47
История любви Шакиры и Пике
16:35
Лазарев нашел связь сына с мертвым братом
16:12
Солнцев не хочет оплакивать Малиновскую
15:43
Первые кадры с места крупного пожара на рынке в Москве
15:38
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
15:04
Нонна Гришаева показала красавицу дочку
14:44
Боярский призвал молодежь к переменам
14:28
Актер Пашинин обругал приютившую его украинскую армию
14:04
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
13:50
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
13:08
Жена Меньщикова из "Дома-2" родила сына не от него
12:44
Земле угрожает падение гигантского советского спутика
12:37
Бузова устроила разборки с Дробышем
11:49
Басков вызвал недоумение трогательным поздравлением
11:25
Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом
10:59
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
10:30
Заворотнюк заинтриговала снимком с Тарасовой
10:00
"Золотой голос" России убит за кулисами
09:58
Посетителя ресторана в Москве обокрали на два миллиона
19:20
Кто поздравил Владимира Путина с юбилеем
18:13
Семья и любовь не интересны Земфире
17:54
Как Путина поздравляют с днем рождения
17:53
Фадееву припомнили работу со звездой "Дома-2"
17:21
Названы самые опасные и ненужные медицинские процедуры
17:08
В Забайкалье автобус с юными спортсменами попал в смертельное ДТП
16:54
Разговор о детях довел режиссера Учителя до слез
16:22
Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки
16:03
Российский дипломат умер после тяжелой болезни
15:58
Пресняков спас брак откровенной ложью
15:48
Когда метро придет во Внуково
15:31
Самбурская напала на Бузову на сцене
14:56
Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
14:32
Полуголые Шаляпин и Копенкина посмеялись над Калашниковой
13:54
Названный любовником Чеховой ведущий полысел от стресса
13:29
Михаил Ефремов по-хамски обошелся с лилипутом
13:14
В Петербурге представили объемный портрет Путина
12:48
Над Шереметьево заметили НЛО
12:32
Звезду "Дома-2" покинули дети
12:09
Джигурда написал стих об измене Анисиной
11:38
Собака известной ведущей искусала ребенка за лицо
11:19
В Шереметьево найден труп
11:06
Табаков отказался говорить о старшей дочери
10:34
Меньщиков из "Дома-2" оставил жене прощальное письмо
10:16
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
10:05
На ком женится Алексей Воробьев
09:59
В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
22:02
Модель с волосатыми подмышками довела до тошноты
21:53
Мать Шурыгиной откровенно о свадьбе
21:49
Бузова поделилась свалившимся на голову счастьем
21:36
В Мексике застрелили Сталина
21:16
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
21:09
Интимное видео участницы "Дома-2" утекло в Сеть
20:55
Как Путин отмечает свои дни рождения
20:29
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
20:19
Овсиенко поразила новым лицом
20:06
На юге Москвы угнали Lexus за 4,7 млн
19:46
Ураган-убийца из Европы обрушится на Россию
19:42
Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым
19:11
Дочь Джеки Чана призналась в лесбиянстве
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Бузова устроила разборки с Дробышем
Самбурская напала на Бузову на сцене
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
"Золотой голос" России убит за кулисами
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
Политика

Кандидатура Неверова на пост главы думской фракции "ЕР" одобрена Путиным

Сергей Неверов. Фото: ER.RU
Президент Владимир Путин одобрил кандидатуру вице-спикера Госдумы Сергея Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, это кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.
прочитано 225 раз

Как рассказал спикер Госдумы, кандидатура Сергея Неверова на пост главы думской фракции одобрена президентом страны, моральным лидером "Единой России" Владимиром Путиным. Вячеслав Володин уточнил, что предложение назначить Неверова председателем фракции "ЕР" уже внесено на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым.

ПО ТЕМЕ

Путин доверил Васильеву Дагестан

Госдума добилась решения проблем дольщиков

Кто займет пост вице-спикера Госдумы

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Единороссы обсудят сегодня в ходе собрания депутатов от партии в Госдуме вопрос о новом руководителе фракции. Напомним, эта должность освободилась после того, как занимавший ее первый вице-спикер Госдумы Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Предлагая занять ему пост в структуре исполнительной власти, Владимир Путин назвал депутата "политическим тяжеловесом". "Вы знаете, что, когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе", – сказал глава государства, обращаясь к Васильеву.

Депутат Госдумы сменил на должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, решившего оставить пост, который он занимал с сентября 2013 года. 3 октября 2017-го президент России принял отставку руководителя региона.

Автор: Дмитрий Куклин9 октября 2017, 12:47

Политика

65 малоизвестных фактов о Владимире Путине
Война из Донбасса переносится в Киев
В Сирии нашли "черную дыру"
Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"

Шоу-бизнес

У Михалкова тайно родился сын
Внучка Пугачевой растет копией Орбакайте
Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни
Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым

Проишествия

Огненный апокалипсис накрыл подмосковный ТЦ "Синдика"
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Названа причина крушения автобуса с пассажирами под Москвой
Убийца московского бизнесмена приехал на дело на велосипеде (видео)

Lifestyle

Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
Кокорин умер после тяжелой болезни
"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества

Поргина шокирована удивительным провидением
Шоу-бизнес

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца

Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Шоу-бизнес

Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым

Артистка стерла все признаки их общей жизни
Шоу-бизнес

Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни

Сегодня, 9 октября, годовщина со дня гибели актрисы

Гороскоп

Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире
На ком женится Алексей Воробьев

Фоторепортажи

История любви Шакиры и Пике
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом
Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки

Спорт

Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Регионы

Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru