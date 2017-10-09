Кандидатура Неверова на пост главы думской фракции "ЕР" одобрена Путиным

Президент Владимир Путин одобрил кандидатуру вице-спикера Госдумы Сергея Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, это кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.

Как рассказал спикер Госдумы, кандидатура Сергея Неверова на пост главы думской фракции одобрена президентом страны, моральным лидером "Единой России" Владимиром Путиным. Вячеслав Володин уточнил, что предложение назначить Неверова председателем фракции "ЕР" уже внесено на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым.



Единороссы обсудят сегодня в ходе собрания депутатов от партии в Госдуме вопрос о новом руководителе фракции. Напомним, эта должность освободилась после того, как занимавший ее первый вице-спикер Госдумы Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Предлагая занять ему пост в структуре исполнительной власти, Владимир Путин назвал депутата "политическим тяжеловесом". "Вы знаете, что, когда речь идет о Дагестане, мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе", – сказал глава государства, обращаясь к Васильеву.

Депутат Госдумы сменил на должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, решившего оставить пост, который он занимал с сентября 2013 года. 3 октября 2017-го президент России принял отставку руководителя региона.