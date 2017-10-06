Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"

Дональд Трамп неожиданно заявил о "затишье перед бурей". Эту фразу глава Белого дома произнес после встречи с американскими военными чиновниками, однако пояснить ее смысл отказался.

Заявление 45-го президента США было загадочным и спонтанным, пишет издание Politico. "Может быть, это затишье перед бурей", — прокомментировал встречу с военными чинами Пентагона американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что рядом с ним присутствуют "великие военачальники". Смысл всего сказанного Трамп предпочел не объяснять. "Узнаете", – коротко ответил политик недоумевающим журналистам.

Американские СМИ отметили, что в Белом доме идет активное обсуждение судьбы ядерной сделки с Ираном, заключенной предыдущим президентом Бараком Обамой. Договоренность дала возможность Тегерану официально работать над программами по ядерной энергетике.

Нынешний глава Белого дома часто критикует соглашение с Ираном. По его мнению, оно угрожает безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Сам же Тегеран, полагает Трамп, является главным возмутителем спокойствия на Ближнем Востоке. По некоторым сведениям, в Вашингтоне обсуждается военный вариант решения иранского вопроса.

Напомним, что 45-й президент США за свое недолгое пребывание в кресле главы Белого дома успел сделать ряд грозных заявлений. Особенно досталось от Трампа Северной Корее. На полях состоявшейся в сентябре 72-й сессии Генассамблеи ООН американский лидер пригрозил стереть КНДР с лица земли.

На этом вошедший в раж политик не остановился. Главу Северной Кореи Ким Чен Ына он презрительно назвал человеком-ракетой, намекнув на осуществляемые Пхеньяном запуски баллистических ракет. Северная Корея в долгу не осталась: выступление главы Белого дома глава МИД КНДР Ли Ен Хо сравнил с собачьим лаем.