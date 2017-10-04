Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
"Здесь много любви, много любви", – говорил Трамп опешившим жителям Пуэрто-Рико, пострадавшим от урагана "Мария". Как отмечает BuzzFeed, при этом он вел себя крайне странно. Президент кидал в толпу бумажные полотенца, как баскетбольные шары.
Затем Трамп подошел к одной из семей и пожелал хорошо провести время. Американский лидер также вспомнил об урагане "Катрина", который, по его мнению, был настоящей катастрофой – в отличие от "Марии".
При этом он назвал
неправильное число жертв. По словам Трампа, погибли "всего 16 человек". Глава Америки забыл о 18 погибших.
Он также критически прокомментировал финансовое состояние Пуэрто-Рико. "Мне неприятно об этом говорить, но вы прилично подпортили наш бюджет", – отметил президент.
97% жителей Пуэрто-Рико высказались за присоединение к США. https://t.co/jV9gft22Go#АтнБел #США #Пуэрто_Рико #референдум #штат pic.twitter.com/zLNEZCh0B2— АТН: Новости (@atnbtrc) 12 июня 2017 г.
Ранее Трамп заявил, что США спишут огромный государственный долг Пуэрто-Рико. Речь идет о сумме в 74 миллиарда долларов. "Они должны много денег вашим друзьям с Уолл-стрит, нам придется списать его. Им следует сказать долгу до свидания", – заявил американский лидер.
Президент США также похвалил чиновников Белого дома за отличную работу при ликвидации последствий ураганов.
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