Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй
На фотографии в юбках красуются британский премьер-министр Тереза Мэй и первый министр Шотландии Никола Старджен. При этом акцент на снимке сделан на ногах женщин.
"Забудьте про Brexit, ножки победили", – гласит заголовок рядом с фото. Таким образом издание намекает на то, что женщины-политики в дискуссиях о выходе Великобритании из Евросоюза используют не только ум, но и внешность, сообщает Lenta.ru.
Также в газете опубликована колонка журналистки Сары Вайн под названием "Лучшее оружие их команды? Эти ножки!". Она пишет о том, что Старджен и Мэй умышленно демонстрируют ноги, используя этот прием для убеждения.
ARE YOU.— Dolly H Alderton (@dollyalderton) 27 марта 2017 г.
FUCKING.
KIDDING ME? pic.twitter.com/ieJ8mXjyAg
У пользователей Twitter фото ног политиков и колонка британского издания подверглись жесткой критике. Некоторые посчитали этот материал неприкрытым сексизмом. Другие сделали вывод, что публикация демонстрирует несправедливость современного общества по отношению к женщинам.
Sneak preview of tomorrow's Daily Mail front page. #Legsit pic.twitter.com/eTtvcIzjCo— Elin Roberts (@Elin_A_Roberts) 28 марта 2017 г.
Были и те, кто решил обратить инцидент в шутку. Они пофантазировали на тему того, как бы выглядела обложка газеты, если бы на ней восхищались ногами мужчин. Отметим, пока Daily Mail не прокомментировала реакцию интернет-пользователей.
Напомним, недавно Сеть взорвала обложка сатирического еженедельника Charlie Hebdo, на которой изображена Ангела Меркель с отрезанной головой кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на карикатуру. Одних провокация журнала ужаснула, а другие решили припомнить Меркель то время, когда она защищала издание, на редакцию которого было совершено нападение.
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