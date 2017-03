Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй

На фотографии в юбках красуются британский премьер-министр Тереза Мэй и первый министр Шотландии Никола Старджен. При этом акцент на снимке сделан на ногах женщин.

"Забудьте про Brexit, ножки победили", – гласит заголовок рядом с фото. Таким образом издание намекает на то, что женщины-политики в дискуссиях о выходе Великобритании из Евросоюза используют не только ум, но и внешность, сообщает Lenta.ru.

Также в газете опубликована колонка журналистки Сары Вайн под названием "Лучшее оружие их команды? Эти ножки!". Она пишет о том, что Старджен и Мэй умышленно демонстрируют ноги, используя этот прием для убеждения.

ARE YOU.



FUCKING.



KIDDING ME? pic.twitter.com/ieJ8mXjyAg