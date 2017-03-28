Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй

Пользователи Сети ополчились на британское издание Daily Mail из-за того, что оно опубликовало фото, демонстрирующее "ножки" женщин-политиков в прозрачных эластичных колготках. Снимок газета разместила на первой странице, чтобы привлечь к нему внимание.

На фотографии в юбках красуются британский премьер-министр Тереза Мэй и первый министр Шотландии Никола Старджен. При этом акцент на снимке сделан на ногах женщин.

"Забудьте про Brexit, ножки победили", – гласит заголовок рядом с фото. Таким образом издание намекает на то, что женщины-политики в дискуссиях о выходе Великобритании из Евросоюза используют не только ум, но и внешность, сообщает Lenta.ru.

Также в газете опубликована колонка журналистки Сары Вайн под названием "Лучшее оружие их команды? Эти ножки!". Она пишет о том, что Старджен и Мэй умышленно демонстрируют ноги, используя этот прием для убеждения.

У пользователей Twitter фото ног политиков и колонка британского издания подверглись жесткой критике. Некоторые посчитали этот материал неприкрытым сексизмом. Другие сделали вывод, что публикация демонстрирует несправедливость современного общества по отношению к женщинам.

Были и те, кто решил обратить инцидент в шутку. Они пофантазировали на тему того, как бы выглядела обложка газеты, если бы на ней восхищались ногами мужчин. Отметим, пока Daily Mail не прокомментировала реакцию интернет-пользователей.

Напомним, недавно Сеть взорвала обложка сатирического еженедельника Charlie Hebdo, на которой изображена Ангела Меркель с отрезанной головой кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на карикатуру. Одних провокация журнала ужаснула, а другие решили припомнить Меркель то время, когда она защищала издание, на редакцию которого было совершено нападение.