Сорос пожертвовал 18 миллиардов антироссийскому фонду

Благотворительный фонд "Открытое общество" получил от своего основателя Джорджа Сороса 18 миллиардов долларов. Внесенная в России в список нежелательных организация стала второй по размеру капитала в США.

"Открытое общество" стал вторым по величине благотворительным фондом Соединенных Штатов. На первом месте осталась организация, созданная основателем Microsoft Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой.

Переданные американским инвестором-миллиардером в фонд средства, как сообщается, будут контролироваться не лично им, а специально созданным инвестиционным комитетом – который, впрочем, возглавляет тот же Сорос, пишет Wall Street Journal.

Российская генпрокуратура в 2015 году приняла решение о признании нежелательной деятельность на территории России двух иностранных неправительственных организаций – Фонда "Открытое общество" и Фонда содействия Института "Открытое общество". Обе организации Сороса были включены Минюстом в список нежелательных, сотрудничество с ними российским структурам было запрещено.

Фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations) – официальное название организации, больше известной как "Фонд Сороса". Он финансирует такие международные организации, как Amnesty International, Human Rights Watch, "Корпус Милосердия" (Mercy Corps), Международная кризисная группа (International Crisis Group).

В России американский миллиардер, известный своей жестко антисоветской, а теперь и антироссийской позицией, действовал с 1988 года через Международный фонд "Культурная инициатива" и Международный научный фонд, позже, с 1995-го – через Институт "Открытое общество". Центральный офис организации располагался в Москве, а филиалы – в крупнейших российских городах. Она занималась "поиском и поддержкой творческих проектов и предприятий в области управления, науки, журналистики, книгоиздательства, экологии, музыки, литературы".

Фонд оплачивал поездки деятелей культуры и науки на Запад, публикации литературных, социологических, экономических трудов, учебников, переводов работ западных специалистов, организации театральных постановок. Оказывал финансовую поддержку различным обществам, организациям и частным лицам. В структуре Института "Открытое общество" была создана экономическая дирекция, под эгидой которой работали свыше ста частных компаний (их вклад в финансирование деятельности ИОО вскоре стал сопоставим с вкладом Фонда Сороса).

Чем на самом деле занимался фонд, стало всплывать в начале 2000-х годов. Российские политические деятели и ученые обвиняли ИОО в том, что он помогал "утечке мозгов" из России. Кроме того, обвинили организацию в формировании общественного сознания в прозападном духе – на средства фонда издавалось множество книг и учебных пособий, в которых фальсифицировались события российской истории, навязывались "западные ценности". В конце 2003 г. Институт "Открытое общество" перестал выдавать гранты и официально свернул свою деятельность в России. Но ряд созданных им структур, зарегистрированных как российские общественные организации, продолжает работать без его непосредственного участия.