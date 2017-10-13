Чем запомнился первый год Госдумы седьмого созыва

Пройдена лишь одна пятая пути, отведенного Конституцией высшему законодательному и представительному органу страны. Выносить окончательные суждения о работе нынешней Госдумы, конечно, рано. Однако сравнить с предшественницами и зафиксировать новые тренды вполне возможно, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков.

Для начала есть смысл взглянуть на свежие опросы общественного мнения, касающиеся оценки деятельности государственных институтов. По данным ВЦИОМа, выявляется заметная позитивная динамика одобрения деятельности Госдумы. В июне этот показатель составлял 49,4%, в августе – 51%, а в сентябре – 53,2%. Очевидно, у нынешней Госдумы постепенно складывается репутация одного из ключевых органов государственной власти, от качественной работы которого зависит функционирование всех государственных институтов, всех сфер жизнедеятельности общества и в конечном счете – каждого гражданина.



Собственно, именно существенное повышение качества законодательства можно считать одним из наиболее заметных трендов прошедшего года. Достигнуто это было за счет ужесточения требований к "входящим" законопроектам и ликвидации "законодательных завалов" из заведомо непроходных инициатив. Насколько это серьезная проблема, пояснил в интервью телеканалу "Россия 24" председатель Госдумы Вячеслав Володин. Оказывается, новому созыву досталось "наследство" от прежних созывов в 2200 законопроектов. Причем самому старому из них – 24 года! И все они должны быть рассмотрены в обязательном порядке.

Это заставило серьезно интенсифицировать работу депутатов. Как признался Володин, приходилось работать до 20:00, а то и до 22:00, за счет чего удалось основательно разгрузить этот поначалу неподъемный "портфель". На сегодняшний день осталось рассмотреть чуть более 700 документов, после чего можно будет сосредоточиться только на законопроектной деятельности депутатов нынешнего созыва. Требования к их качеству предъявляются самые жесткие. И это дает результат.

"В нынешнюю весеннюю сессию депутаты внесли только 313 законопроектов, тогда как в аналогичную сессию год назад – 471".

Инициатив, внесенных с нарушением регламента, либо отозванных до рассмотрения, было в пять раз меньше в сравнении с показателями прежней Думы. Зато в два раза выросла доля совместных законопроектов (межфракционных, с Советом Федерации, с законодательным собранием депутата-инициатора), что существенно улучшает их качество и перспективу финальной поддержки, пишет автор на сайте "Политаналитика".

Повышению качества законодательства способствовал и отказ от ускоренной процедуры принятия законов, которая была унаследована от предшественников. В осеннюю сессию нынешняя Госдума в половине случаев еще проводила второе и третье чтения в один день. Но уже к весенней сессии был изменен регламент, и лишь три закона были приняты во втором и третьем чтениях в один пленарный день. И не было ни одного случая, чтобы закон сразу принимался в первом чтении и в целом. А после перехода на более плотный график пленарных заседаний доля законов, принятых в ускоренном режиме, когда между первым и третьим чтением проходит менее 15 дней, упала в пять раз!

Еще один важный тренд – усиление роли Госдумы как органа народного представительства. Этому способствовало возвращение к смешанной, мажоритарно-пропорциональной системе думских выборов. Но сработала и изначальная установка спикера Вячеслава Володина на более плотную работу коллег-депутатов в своих регионах, с тем чтобы конкретные запросы избирателей на местах можно было транслировать на федеральном уровне и реагировать адекватным законодательством.

"Особенно наглядно результативность этого подхода проявилась в тех случаях, когда Госдума становилась открытой общественной площадкой для дискуссий по таким острейшим проблемам, как, например, московская программа реновации жилья и положение обманутых дольщиков из многих российских регионов".

В соответствии с международными стандартами демократического парламентаризма Госдума наделена контрольными функциями. Их конкретизация и эффективная имплементация должны быть отмечены как еще один характерный тренд. Ставший привычным ежегодный отчет правительства в Госдуме с полноценной и нелицеприятной дискуссией дополнился рядом значимых новаций. Теперь по регламенту имеющие широкую общественную значимость законопроекты должны быть представлены профильным министром.





Важная новация состоит и в том, что от правительства к третьему чтению теперь требуется информация о готовности обеспечить принимаемый закон соответствующими нормативными актами. Это существенно сократит дистанцию между выходом закона в свет после подписания президентом и его полноценным применением. В новом созыве Госдумы установлено более плотное взаимодействие со Счетной палатой, что, несомненно, повысит эффективность парламентского контроля.

Очень важным моментом и очередным заметным трендом в деятельности Госдумы седьмого созыва являются новые акценты в международной деятельности.

"Парламентская дипломатия может быть мощным дополнительным ресурсом в осуществлении основных направлений внешней политики, которые по Конституции определяются президентом – Владимиром Путиным".

Особое значение имеет активное участие в таких крупных международных организациях, как, например, Межпарламентский союз, 137-я ассамблея которого состоится 14–18 октября в Санкт-Петербурге. Как подчеркнул Вячеслав Володин, на это время город превратится фактически в парламентскую столицу мира – прибудут делегаты из 157 стран и 99 председателей национальных парламентов.

Исчерпывающий комментарий Володин дал по поводу взаимоотношений российского парламента с ПАСЕ: "Европейскому истеблишменту надо думать о том, что неучастие российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы – это плохо в том плане, что все решения, которые принимает ПАСЕ без участия российской делегации, не распространяют в дальнейшем на Россию каких-то обязательств и, соответственно, исполнения решений, которые будут принимать органы, формируемые ПАСЕ. Если нас не допустили принять это решение, мы завтра вправе не исполнять решения, которые будут приниматься Европейским судом по правам человека".

Участие Госдумы в международных объединениях органично дополняется интенсивной работой на треке двухсторонних связей. Визиты российских делегаций в парламенты зарубежных стран помогают лучшему пониманию позиций России по ключевым проблемам современного миропорядка. С другой стороны, нужно отметить результативные визиты знаковых иностранных парламентариев. По итогам официального визита в Россию председателя кнессета Израиля Юлия Эдельштейна Госдума впервые в истории открыла практику принятия синхронных решений с парламентами иностранных государств: цель – обратить внимание мирового сообщества на ряд ключевых вопросов международной повестки дня.





Госдума приняла обращение к парламентам Европы в связи с оскорблением памяти советских воинов-освободителей и жертв холокоста в ответ на закон о сносе памятников в Польше. Принятие обращения было синхронизировано (с разницей в 20 минут) с принятием аналогичного обращения парламентом Израиля.

Наконец необходимо отметить особую роль нового руководства Госдумы в лице спикера Вячеслава Володина. Дума избиралась в контексте инициированной им широкомасштабной политической реформы на принципах конкурентности, открытости и легитимности. И мы видим, как эти же принципы раскрываются в деятельности Госдумы.

"При конституционном большинстве фракции "ЕР" в нижней палате парламента преобладает установка на конкурентный, через полноценную дискуссию вырабатываемый консенсус".

Открытость в работе Госдумы стала непререкаемой нормой. А изначально объявленная Володиным установка на эффективность, дисциплину и качество как абсолютные приоритеты повысила не только ее собственную легитимность, но и легитимность политической системы в целом.

Прошедший думский год можно считать "зачетным". Обновленный депутатский корпус с новым руководством являет собой хорошо организованный, объединенный общими целями и профессионально управляемый коллектив, полноценно представляющий все основные группы российских избирателей. Впереди еще четыре года, и вполне реально рассчитывать на то, что нынешняя Госдума не только выведет законодательную деятельность на новый качественный уровень, но и продолжит быть опорой президентского курса. А значит, внесет еще больший вклад в укрепление социально-экономической и политической стабильности страны.

Залогом такой стабильности, как известно, является хорошо сбалансированный, согласованный с регионами и досконально выверенный по всем параметрам федеральный бюджет, и первое чтение по нему состоится в Госдуме уже 27 октября. Как отметил Володин, депутаты подошли к этому чтению достаточно подготовленными: летом шла активная работа профильных комитетов с правительством в ходе так называемого нулевого чтения.





Ключевой вопрос здесь – межбюджетные отношения. Он решается в формате трехсторонней комиссии с участием Совета Федерации, правительства и Думы, причем у последней – ведущая роль. Неслучайно комиссию возглавил заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. У многих субъектов Федерации сложное финансовое положение, у некоторых долги превышают доходную часть региональных бюджетов, поэтому крайне важна информация о субсидиях. По словам спикера, Госдума уже проработала 52 вида субсидий, осталось еще 13. В целом, согласно бюджетным наметкам, на субсидии могут рассчитывать 65 регионов.

Как подчеркнул Вячеслав Володин, Госдума позаботилась о том, чтобы установка президента на социальную ориентированность бюджета была выполнена. В частности, такая важная социальная сфера, как здравоохранение, получит в будущем году прибавку финансирования в 15%. Как известно, закон о бюджете – основной тест для любого парламента на профессионализм и политическую состоятельность. И в том, что этот тест Госдума седьмого созыва пройдет успешно, сомнений нет.

Автор: политолог, профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков.