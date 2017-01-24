"Антимайдан" проводит серию пикетов у офиса Навального

Общественное движение "Антимайдан" проводит сегодня серию одиночных пикетов у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Активисты держат в руках фото скандального блогера и таблички с надписью "Вор должен сидеть в тюрьме".

Ранее в этом месяце возобновился судебный процесс против Навального по резонансному делу "Кировлеса". Обвинение намерено допросить более 40 свидетелей, которые могут сообщить новые факты о мошенничестве и коррупционных махинациях блогера. Как ожидается, приговор будет вынесен в начале февраля.

Ранее общественники из "Антимайдана" призвали заявившего о своих президентских амбициях Навального для начала опубликовать сведения о доходах за 2015 год. В своем обращении активисты движения заявили, что если Навальный хочет побороться за высший государственный пост, то ничего не должен скрывать от своих потенциальных избирателей, быть с ними максимально честным и открытым.





"В связи с тем, что господин Навальный называет себя борцом с коррупцией, может быть, он расскажет широкой общественности об источниках своих доходов за 2015 год?" – заявили общественники. По их мнению, отказ скандального блогера публично отчитываться о доходах является ничем иным, как попыткой влияния на судебный процесс по пересмотру дела "Кировлеса".



