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Политика

Володин поздравил Шаймиева с юбилеем

Фото: Duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 80-летием бывшего главу Татарстана Минтимира Шаймиева. Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил юбиляра за его государственную позицию, охарактеризовав экс-президента республики как выдающегося государственного деятеля и "замечательного человека".
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"Исполнилось 80 лет Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, насколько я знаю, решался вопрос участия в этом замечательном дне в Казани наших депутатов Государственной думы, самая большая депутация от Татарстана избрана, учитывая что и явка была высокая на выборах", – заявил спикер. При этом он отметил, что несмотря на столь знаменательное событие, парламентарии от Татарстана остались в Москве и приняли участие в работе пленарного заседания Думы.

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По словам Володина, присутствующие от республики в стенах нижней палаты парламента в день рождения Шаймиева депутаты "душой с именинником". "Мы можем сказать спасибо Минтимеру Шариповичу за то что у него такая позиция", – отметил глава Госдумы.

Минтимир Шаймиев празднует сегодня, 20 января, свой 80-летний юбилей. Он родился в 1937 году в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР. В 1991 году был избран президентом Татарстана. Срок его полномочий истек в 2010 году, после чего Шаймиев занял должность государственного советника республики.

Автор: Иван Поляков20 января 2017, 12:53

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