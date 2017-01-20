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Володин поздравил Шаймиева с юбилеем
"Исполнилось 80 лет Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, насколько я знаю, решался вопрос участия в этом замечательном дне в Казани наших депутатов Государственной думы, самая большая депутация от Татарстана избрана, учитывая что и явка была высокая на выборах", – заявил спикер. При этом он отметил, что несмотря на столь знаменательное событие, парламентарии от Татарстана остались в Москве и приняли участие в работе пленарного заседания Думы.
По словам Володина, присутствующие от республики в стенах нижней палаты парламента в день рождения Шаймиева депутаты "душой с именинником". "Мы можем сказать спасибо Минтимеру Шариповичу за то что у него такая позиция", – отметил глава Госдумы.
Минтимир Шаймиев празднует сегодня, 20 января, свой 80-летний юбилей. Он
родился в 1937 году в деревне Аняково Актанышского района Татарской
АССР. В 1991 году был избран президентом Татарстана. Срок его полномочий
истек в 2010 году, после чего Шаймиев занял должность государственного
советника республики.
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