Трампа уличили в связях с московскими путанами

Согласно информации, опубликованной интернет-порталом BuzzFeed, четыре года назад Дональд Трамп приезжал в российскую столицу и жил в отеле Ritz Carlton, где развлекался с путанами. Ранее в том же номере останавливался президент США Барак Обама.

Как утверждает издание, во время визита республиканца спецслужбы установили в его номере микрофоны и видеокамеры, чтобы добыть компромат. В статье говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента. "Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", – отмечает автор заметки.

Избранный президент США опроверг эту информацию в своем Twitter. "Сфабрикованные новости – тотальная политическая охота на ведьм!" – написал он в микроблоге.

Трампа поддержал и публикующий секретные сведения портал WikiLeaks. Там отметили, что распространенные данные недостоверны. "35-страничный файл, который опубликовал BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности", – сообщается в Twitter.

35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP