Автор "секретного доклада" на республиканца опроверг его подлинность
Он собрался встретиться с представителями несуществующего государства
Трампа уличили в связях с московскими путанами
Согласно информации, опубликованной интернет-порталом BuzzFeed, четыре года назад Дональд Трамп приезжал в российскую столицу и жил в отеле Ritz Carlton, где развлекался с путанами. Ранее в том же номере останавливался президент США Барак Обама.
Как утверждает издание, во время визита республиканца спецслужбы установили в его номере микрофоны и видеокамеры, чтобы добыть компромат. В статье говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента. "Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", – отмечает автор заметки.
Избранный президент США опроверг эту информацию в своем Twitter. "Сфабрикованные новости – тотальная политическая охота на ведьм!" – написал он в микроблоге.
FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.
Трампа поддержал и публикующий секретные сведения портал WikiLeaks. Там отметили, что распространенные данные недостоверны. "35-страничный файл, который опубликовал BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности", – сообщается в Twitter.
35 page PDF published by Buzzfeed on Trump is not an intelligence report. Style, facts & dates show no credibility.https://t.co/twa8pJMMtP— WikiLeaks (@wikileaks) 11 января 2017 г.
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