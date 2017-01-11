Трампа уличили в связях с московскими путанами

Очередной скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. По данным американских СМИ, у российских спецслужб есть доказательства того, что республиканец пользовался услугами проституток во время визита в Москву в 2013 году.

Согласно информации, опубликованной интернет-порталом BuzzFeed, четыре года назад Дональд Трамп приезжал в российскую столицу и жил в отеле Ritz Carlton, где развлекался с путанами. Ранее в том же номере останавливался президент США Барак Обама.

Как утверждает издание, во время визита республиканца спецслужбы установили в его номере микрофоны и видеокамеры, чтобы добыть компромат. В статье говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством российского президента. "Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", – отмечает автор заметки.

Избранный президент США опроверг эту информацию в своем Twitter. "Сфабрикованные новости – тотальная политическая охота на ведьм!" – написал он в микроблоге.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

Трампа поддержал и публикующий секретные сведения портал WikiLeaks. Там отметили, что распространенные данные недостоверны. "35-страничный файл, который опубликовал BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности", – сообщается в Twitter.