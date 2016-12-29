Путин сделал новогодний подарок Сирии

Стороны конфликта в Сирии подписали соглашение о прекращении огня и готовности начать мирные переговоры. По словам президента Владимира Путина, это результат напряженной работы России и ее партнеров – Ирана и Турции.

Документы подписаны представителями сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Как сообщил Владимир Путин, это комплекс соглашений. Первое – о прекращении огня. Второй документ – о мерах по контролю за соблюдением "режима тишины". И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

"Только что пришло сообщение о том, что несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали", – сказал глава государства на встрече с главами МИДа и Минобороны.

Президент отметил, что это результат работы России с партнерами в регионе – с Турцией и Ираном. По словам Путина, достигнутые договоренности, безусловно, "являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития". "Тем не менее это заметный результат нашей совместной работы, усилий Министерства обороны, Министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", – подчеркнул российский лидер.

Президент России призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане, передает РИА Новости.

В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что семь группировок, подписавших соглашение о прекращении огня в Сирии, составляют ядро и основные силы вооруженной оппозиции. По словам министра, в этих формированиях состоят более 60 тысяч боевиков.

60,000 повстанцев участвуют в соглашении о прекращении огня. #Syria — Abu unknown (@abuactivist) 29 декабря 2016 г.

Как писали Dni.Ru, Россия и Турция пришли к соглашению по Сирии и разработали всеобъемлющий план о примирении всех конфликтующих сторон. Согласно этому проекту, с 29 декабря в стране будут прекращены боевые действия. Российско-турецкий план примирения должен охватить все районы Сирии, где идут боевые действия между оппозиционными группировками и правительственными войсками.