План по Сирии назвали предвестником новой войны

Проект раздела Сирии на зоны влияния едва ли окажется жизнеспособным. Он продиктован желанием прекратить войну, но, скорее всего, приведет лишь ко временному перемирию, считают эксперты.

Россия, Иран и Турция согласовывают создание подконтрольных им зон в Сирии. Однако подобный подход едва ли решит проблему, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Предполагается, что Россия и Иран будут контролировать территории Башара Асада, Турция – северо-запад. Северо-восточную территорию хотят взять под контроль сирийские курды. Получится ли у них это, неизвестно. Я считаю такое разделение нереальным", – отметил эксперт в интервью Национальной службе новостей.

По мнению Семена Багдасарова, желание "отодвинуть" американцев, договориться и прекратить войну понятно. Однако в итоге получится лишь временное перемирие, которое позже вновь перейдет в войну, уверен эксперт.

Как сообщалось ранее, Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на зоны влияния, а также обеспечить сохранение власти Башара Асада при последующей передаче ее в руки преемника. Такое соглашение позволит создать в Арабской республике федерацию, контролируемую алавитами, к которым принадлежит и сам президент. По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, кандидаты на замену Асада уже обсуждались, однако достичь итогового соглашения все же будет трудно.

Россия и Турция пришли к соглашению по Сирии и разработали всеобъемлющий план о примирении всех конфликтующих сторон. Согласно этому проекту, с 29 декабря в стране будут прекращены боевые действия. Российско-турецкий план примирения должен охватить все районы Сирии, где идут боевые действия между оппозиционными группировками и правительственными войсками.