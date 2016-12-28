Российское посольство попало под обстрел в Сирии

В столице Сирии Дамаске российское посольство обстреляли из миномета. Один из снарядов попал во внутренний двор дипмиссии, второй упал близ ее территории.

Первая мина по счастливой случайности не сдетонировала, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. "Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", – добавили в ведомстве. Дипломаты рассматривают это нападение как провокацию радикально настроенной оппозиции, которая выступает против мирного урегулирования конфликта в стране.