Путина признали самой обсуждаемой персоной года

Президент Владимир Путин занял первое место в рейтинге персон, которые чаще всего упоминаются в прессе. В 2016 году журналисты писали и говорили о российском лидере два миллиона раз.

Составитель списка самых упоминаемых персон – компания "Медиалогия" – сообщила, что рейтинг построен по количеству статей и репортажей в российских СМИ на основе базы, включающей порядка 35 тысяч наиболее влиятельных источников. Среди них – ведущие телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-издания.

ВЛАДИМИР ПУТИН





В 2016 году имя российского президента упоминалась в СМИ около двух миллионов раз. Такая популярность связана с тем, что Владимир Путин занимает высшую должность в стране, он практически каждый день участвует в государственных мероприятиях, много ездит по России, совершает зарубежные визиты. Глава государства быстрее остальных политиков и чиновников реагирует на значимые события в общественной и политической жизни. Напомним, что в 2016 году Путин также был назван самым влиятельным человеком года по версии американского журнала Forbes.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ





Премьер-министр упоминался в российских СМИ почти 600 тысяч раз в уходящем году. Вторая государственная должность в России и значимость работы правительства в жизни страны – причины медиауспеха Дмитрия Медведева. Помимо этого, премьер возглавляет самую популярную в стране партию "Единая Россия". Его поездки по стране, общение с россиянами, активность в соцсетях и остроумные инициативы помогли занять одну из верхних строчек рейтинга самых упоминаемых персон.



ДМИТРИЙ ПЕСКОВ





Российские издания и телеканалы опубликовали в 2016 году более 250 тысяч заявлений пресс-секретаря президента. Дмитрий Песков – главный ньюсмейкер президента, доносящий до журналистов и общества позицию Кремля по важным социальным и политическим вопросам.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ





Поисковая система "Медиалогии" зафиксировала более 200 тысяч упоминаний в прессе имени министра иностранных дел. Сергей Лавров был в центре внимания многочисленных встреч и переговоров по сирийскому урегулированию, которые проходили в 2016 году.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН





Имя мэра Москвы Сергея Собянина журналисты называли в 2016 году чуть менее 200 тысяч раз. Столичный градоначальник продолжил работы по обустройству главного города страны, чем заслужил высокую поддержку москвичей.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ





Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял шестую строчку медиарейтинга, его имя упоминалось в прессе 174 тысячи раз. Он, как и Сергей Собянин, активно работал над обустройством возглавляемого им региона: в Подмосковье в 2016 году были отремонтированы сотни километров дорог, построены десятки новых домов.

ВИТАЛИЙ МУТКО





Министр спорта, а в конце года – вице-премьер правительства Виталий Мутко заслужил 146 тысяч упоминаний в газетах, на радио и телевидении. Вероятно, такие высокие показатели связаны, в первую очередь с допинговым скандалом, из-за которого часть российских спортсменов не была допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Полюбили журналисты писать и о ярких высказываниях Мутко.



ПАТРИАРХ КИРИЛЛ





Глава Русской православной церкви упоминался в прессе 127 тысяч раз. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в 2016 году впервые посетил Антарктиду, где совершил литургию на российской станции Беллинсгаузен и встретился с полярниками. Помимо этого, предстоятель РПЦ не раз высказывался по острым проблемам жизни общества, в частности, выступал против абортов.

РАМЗАН КАДЫРОВ





На девятом месте в списке самых упоминаемых в прессе персон – президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. О его активной деятельности и громких заявлениях о борьбе с терроризмом российские журналисты упомянули в 2016 году более 126 тысяч раз.

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ





Замыкает десятку главных медиаперсон 2016 года экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Такое высокое место в рейтинге ему удалось занять из-за собственного ареста и возбужденного против него уголовного дела о крупной взятке. Улюкаев собрал 125 тысяч упоминаний о себе в российской прессе.