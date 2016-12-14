Путин стал самым влиятельным человеком мира

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее могущественных людей планеты. В 2016 году лидером списка был выбран президент России Владимир Путин. В топ-10 вошли коллеги главы государства из США, Китая и Германии.

Российский лидер на протяжении четырех лет удерживает за собой первое место среди самых влиятельных людей мира. Удалось ему это сделать и в 2016 году, несмотря на победу Дональда Трампа в президентской гонке в США и другие события мирового масштаба.

Составители рейтинга отметили, что президент России достигает успеха как во внутренней, так и во внешней политике. "И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", – сочли в Forbes.

Дональд Трамп

Вторую строчку рейтинга занял избранный президент США Дональд Трамп. По всей видимости, мультимиллиардер удостоился этой чести, одержав победу над Хиллари Клинтон в ходе гонки за кресло в Белом доме. Как писали Dni.Ru, инаугурация нового президента пройдет в январе 2017 года.

Ангела Меркель

На третьем месте списка самых влиятельных людей планеты оказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Возглавляя главную экономику Евросоюза, она имеет рычаги для воздействия на любое государство объединения, а также в некоторой степени определяет внешнеполитический курс стран содружества. Тем не менее Меркель может покинуть свой пост уже в 2017 году после очередных выборов.

Си Цзиньпин

Традиционно в рейтинге наиболее влиятельных людей мира оказался и китайский лидер Си Цзиньпин. Глава самой населенной страны на планете является активным политическим игроком, мудро и осторожно выстраивая политику в отношении соседей. Примечательно, что Китай – одно из немногих государств, которое оказывает поддержку инициативам России в Совете безопасности ООН.

Папа Римский Франциск

Замыкает пятерку лидеров самых влиятельных людей планеты глава римской католической церкви Папа Франциск. Понтифик с момента своего избрания на этот высокий пост прославился необычными деяниями и громкими заявлениями. Так, в 2016 году Франциск разрешил прощать аборты, извинился за насилие над проститутками и отчитал страны Запада за грехи.

В топ-10 – Политики и IT-Бизнесмены

Десятку самых влиятельных людей мира замыкают глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, основатель Microsoft Билл Гейтс, один из основоположников Google Ларри Пейдж, премьер-министр Индии Нарендра Моди и бессменый руководитель и идейный вдохновитель Facebook Марк Цукерберг. Последний также оказался самым молодым в списке – IT-предпринимателю всего 32 года.

Примечательно, что в топ-100 вошли шесть женщин. Помимо Меркель и Йеллен, в рейтинге числятся премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (13-е место), глава Международного валютного фонда Кристин Лагард (25-е место), а также руководители компаний IBM и General Motors Джинни Рометти и Мэри Барра, занявшие 61-е и 62-е место соответственно.