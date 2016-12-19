Лес возьмут под общественный контроль

Открытость и контроль со стороны общества помогут навести порядок в сфере лесопользования и охраны лесов. Прозрачной должна стать не только информация о сделках с древесиной, но и о борьбе с лесными пожарами, и о системе проведения аукционов. С рекомендациями мониторинговой группы "Единой России" полностью согласны и в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Непрозрачность информации в сфере лесопользования – основная сложность в деле охраны лесов. Информации, которая содержится в открытом разделе Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) "Учет древесины", явно недостаточно для полноценного общественного контроля за состоянием лесного хозяйства. Вдобавок, эти данные едва ли доступны для понимания неспециалистами, заявил руководитель мониторинговой группы "ЕР", председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. Планами "Единой России" на Год экологии депутат поделился с журналистами.

"Необходимо в том числе на законодательном уровне – это есть в наших предложениях – значительно раскрыть ту информацию, которая на сегодняшний день есть в том числе в базах Рослесхоза, ЕГАИС. Мы видим, что база ЕГАИС не справляется с этой задачей по той простой причине, что там не учитываются материалы первичной лесопереработки. Мы видим, что даже та часть, которая открыта для пользователей, обладает недружелюбным интерфейсом, поэтому никто из неспециалистов не может воспользоваться этой базой, чтобы проверить, насколько законны те действия, которые проходят в регионе", – отметил Николаев.

Депутат подчеркнул, что около 70% обращений на горячую линию мониторинговой группы связаны с тем, что граждане не могут самостоятельно проверить с помощью ЕГАИС законность работ по вырубке леса.

Николай Николаев также сообщил, что мониторинговая группа "Живой лес" предлагает на законодательном уровне усилить ответственность региональных властей за действия, которые приводят к лесным пожарам.

"Вопросы, связанные с подготовкой регионов к лесопожарному сезону. Я считаю, что здесь для нас надо не просто делать выводы из тех фактов, которые были в этом году по итогам лесопожарного сезона, но и значительно усиливать на законодательном уровне ответственность регионов и органов исполнительной власти за то бездействие, которое мы часто видим в отношении лесных пожаров. И за тот ущерб, который наносится стране по результатам такого бедствия", – заявил Николаев.

По словам руководителя мониторинговой группы, регионы зачастую занижают в своих отчетах данные о площади пожаров. В результате федеральный центр не в состоянии верно оценить масштабы бедствия и размер необходимой помощи.

И еще одна проблема: регионы пока не готовы принимать видео- и фотоматериалы со спутников от пользователей лесных участков, сообщил Николай Николаев. Он напомнил, что с 2017 года арендаторов обяжут прикладывать к своим отчетам материалы дистанционного зондирования, их нужно будет передавать в многофункциональные центры.

"На сегодняшний день, по нашему мониторингу, нет ни одного региона, который бы заявил о реальной готовности принимать материалы дистанционного зондирования, в том числе материалы видео– и фотосъемки в качестве дополнения и доказательной базы к отчетам, которые предоставляют лесопользователи", – сказал депутат. Госдума 10 июня приняла закон, который предусматривает мониторинг работ по лесовосстановлению при помощи спутников дистанционного зондирования Земли. При этом фотографии из космоса должны регулярно размещаться в интернете в бесплатном доступе.

С оценкой ситуации мониторинговой группой "Единой России" согласен и глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Он напомнил, что со времени принятия в 2007 году нового Лесного кодекса в закон было внесено более 40 поправок. Валентик отметил, что его ведомство сейчас занято постановкой на кадастровый учет земель лесного фонда, завершить работы планируется до 2022 года.

"На сегодняшний момент после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в правительстве мы представили соответствующие графики завершения этой работы. Безусловно, они привязаны к тем объемам финансирования, которые будут поступать", – подчеркнул Валентик. Он напомнил, что постановка на кадастровый учет всех земель лесного фонда – это порядка 1,2 миллиарда гектаров – ведется с 2007 года. За это время было обработано 30% – это чуть больше 300 миллионов гектаров.

Выяснилось также, что в Госдуме недовольны тем, как идет работа по созданию лесопарковых зон вокруг крупных городов. По словам Николая Николаева, регионы пока не спешат реализовывать, в том числе на законодательном уровне, возможности для исполнения этого закона. "В семи субъектах только приняты соответствующие изменения в региональное законодательство, в акты экологического и природоохранного законодательства. И только в одном субъекте приняты изменения в региональный закон об Общественной палате региона, которые позволяют реализовывать закон о "зеленом щите", – сказал депутат.

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, ограничивающий вырубку деревьев вблизи городов. Идея создания "зеленого щита" вокруг крупных населенных пунктов принадлежит Общероссийскому народному фронту (ОНФ). Изначально планировалось создание лесопарковой зоны только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить ограничения на вырубку деревьев вокруг других крупных российских городов.

Работу по сохранению лесных богатств России необходимо активизировать – это единое мнение парламентария и главы Рослесхоза. В этой работе необходимо применять все доступные достижения науки и техники. Так, спутниковый мониторинг позволяет не только выявлять начинающиеся лесные пожары, но и пресекать деятельность "черных лесорубов". А довольно дорогостоящую малую авиацию в некоторых случаях могут заменить беспилотники.