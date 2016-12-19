Лес возьмут под общественный контроль

Варваре Карауловой вынесли приговор Взрыв у метро в Москве Убийство российского посла в Анкаре Новый год 2017 "Дом-2"
Общество

Нападение на экс-премьера Франции попало на видео

Неизвестный мужчина с пакетом муки набросился на французского политика
Общество

Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео

Кадры с преступником обнародованы в Сети
партнеры
Пятница 23 декабря
Лента новостей
22:52
Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса
21:56
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
21:44
ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения
20:37
Путина признали самой обсуждаемой персоной года
20:17
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
19:43
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
19:31
Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром
19:30
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
19:16
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
19:11
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
19:07
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
18:52
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
18:51
Как встретить Новый год без вреда для здоровья
18:34
Лучший гаджет-2016
18:31
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
18:17
Рената Литвинова лишила дочь наследства
18:16
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
18:14
Сурганова онемела из-за комы ребенка
18:10
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
18:09
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
18:07
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"
17:30
Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена
17:01
Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
16:57
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
16:50
Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes
16:32
Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов
16:25
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
16:21
Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги
16:18
Путин проводил в последний путь Андрея Карлова
16:18
Призера шоу "Голос" признали мировой сенсацией года
15:56
Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы
15:51
Савченко поплатилась за встречу с Захарченко
15:31
Девушку Баскова дерзко ограбили
15:29
На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс
15:22
Дальнобойщиков обложат двойным налогом
15:21
Разработан суперматрас для комфортного сна
15:06
Значение имени Виктория
15:03
"Боярышник" будут продавать по рецептам
14:49
Внук Сталина умер на улице в Москве
14:40
Алла Пугачева поразила невероятной худобой
14:24
Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор
14:18
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
14:09
Тяжелый опыт Светланы Ходченковой
14:07
Инна Чурикова в больнице с переломом
14:07
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
14:06
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
13:53
Собчак резко подорожала после родов
13:36
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
13:27
Телохранители министров следили друг за другом на встрече в Москве
13:27
Игорь Николаев показал новую "русалку"
13:25
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
13:21
В России начнут создавать новый самолет "судного дня"
13:12
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
13:11
Киевский суд приказал обыскать Путина
13:08
Слабая Европа завидует победам Путина
12:57
Украину обманули американские дроны
12:54
АвтоВАЗ анонсировал две новинки
12:53
Анисина: Я избаловала Джигурду
12:50
Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
12:43
В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН
12:32
Запад признал победу Путина в холодной войне
12:29
Арнтгольц родила второго ребенка
12:25
В Москве умер старейший профессор МГУ
12:22
Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок
12:11
Посла США в Японии высмеяли за "танец любви" (видео)
12:11
Пригожин накинулся на обидчиков Валерии
12:07
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
12:05
Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
12:01
Названы имена пострадавших при взрыве у метро
11:47
Кто из россиян потеряет работу в 2017 году
11:31
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
11:21
Бодров впервые откровенно о смерти сына
11:05
Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену
10:55
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
10:53
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
10:50
Путина нашли в текстах Нострадамуса
10:48
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
10:40
Видеотрансляция прощания с послом Андреем Карловым
10:28
41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка
10:08
Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому
10:07
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
10:07
Филипп Киркоров нарядился как петух
09:41
У Макарских украли 36 миллионов
09:38
Киев выкупил банк Коломойского за один доллар
09:23
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
09:13
Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника
09:10
Крик души звезды "Холостяка"
08:42
"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
08:39
Мировой биатлон восстал против России
08:29
Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна
08:13
Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича
08:07
История Госдумы: от времен империи к федерации
07:22
На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
22:51
О Розе Сябитовой распустили грязные сплетни
22:02
Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы
21:53
Путин объяснил отсутствие охраны у посла Карлова
21:41
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
21:17
Скончался актер Вячеслав Шалевич
21:10
Во Внуково экстренно сел неисправный самолет
20:59
В скандал с Летучей вмешался Роспотребнадзор
партнеры

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Общество

Лес возьмут под общественный контроль

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Открытость и контроль со стороны общества помогут навести порядок в сфере лесопользования и охраны лесов. Прозрачной должна стать не только информация о сделках с древесиной, но и о борьбе с лесными пожарами, и о системе проведения аукционов. С рекомендациями мониторинговой группы "Единой России" полностью согласны и в Федеральном агентстве лесного хозяйства.
прочитано 1130 раз

Непрозрачность информации в сфере лесопользования – основная сложность в деле охраны лесов. Информации, которая содержится в открытом разделе Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) "Учет древесины", явно недостаточно для полноценного общественного контроля за состоянием лесного хозяйства. Вдобавок, эти данные едва ли доступны для понимания неспециалистами, заявил  руководитель мониторинговой группы "ЕР", председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. Планами "Единой России" на Год экологии депутат поделился с журналистами.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" разберется с пустующими землями

Москвичи и "ЕР" формируют зеленый пояс столицы

Путин подписал закон о "зеленом щите"

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

"Необходимо в том числе на законодательном уровне – это есть в наших предложениях – значительно раскрыть ту информацию, которая на сегодняшний день есть в том числе в базах Рослесхоза, ЕГАИС. Мы видим, что база ЕГАИС не справляется с этой задачей по той простой причине, что там не учитываются материалы первичной лесопереработки. Мы видим, что даже та часть, которая открыта для пользователей, обладает недружелюбным интерфейсом, поэтому никто из неспециалистов не может воспользоваться этой базой, чтобы проверить, насколько законны те действия, которые проходят в регионе", – отметил Николаев.

Николай Николаев. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Депутат подчеркнул, что около 70% обращений на горячую линию мониторинговой группы связаны с тем, что граждане не могут самостоятельно проверить с помощью ЕГАИС законность работ по вырубке леса.

Николай Николаев также сообщил, что мониторинговая группа "Живой лес" предлагает на законодательном уровне усилить ответственность региональных властей за действия, которые приводят к лесным пожарам.

"Вопросы, связанные с подготовкой регионов к лесопожарному сезону. Я считаю, что здесь для нас надо не просто делать выводы из тех фактов, которые были в этом году по итогам лесопожарного сезона, но и значительно усиливать на законодательном уровне ответственность регионов и органов исполнительной власти за то бездействие, которое мы часто видим в отношении лесных пожаров. И за тот ущерб, который наносится стране по результатам такого бедствия", – заявил Николаев.

По словам руководителя мониторинговой группы, регионы зачастую занижают в своих отчетах данные о площади пожаров. В результате федеральный центр не в состоянии верно оценить масштабы бедствия и размер необходимой помощи.

И еще одна проблема: регионы пока не готовы принимать видео- и фотоматериалы со спутников от пользователей лесных участков, сообщил Николай Николаев. Он напомнил, что с 2017 года арендаторов обяжут прикладывать к своим отчетам материалы дистанционного зондирования, их нужно будет передавать в многофункциональные центры.

"На сегодняшний день, по нашему мониторингу, нет ни одного региона, который бы заявил о реальной готовности принимать материалы дистанционного зондирования, в том числе материалы видео– и фотосъемки в качестве дополнения и доказательной базы к отчетам, которые предоставляют лесопользователи", – сказал депутат. Госдума 10 июня приняла закон, который предусматривает мониторинг работ по лесовосстановлению при помощи спутников дистанционного зондирования Земли. При этом фотографии из космоса должны регулярно размещаться в интернете в бесплатном доступе.

С оценкой ситуации мониторинговой группой "Единой России" согласен и глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Он напомнил, что со времени принятия в 2007 году нового Лесного кодекса в закон было внесено более 40 поправок. Валентик отметил, что его ведомство сейчас занято постановкой на кадастровый учет земель лесного фонда, завершить работы планируется до 2022 года.

"На сегодняшний момент после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в правительстве мы представили соответствующие графики завершения этой работы. Безусловно, они привязаны к тем объемам финансирования, которые будут поступать", – подчеркнул Валентик. Он напомнил, что постановка на кадастровый учет всех земель лесного фонда – это порядка 1,2 миллиарда гектаров – ведется с 2007 года. За это время было обработано 30% – это чуть больше 300 миллионов гектаров.

Иван Валентик. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Выяснилось также, что в Госдуме недовольны тем, как идет работа по созданию лесопарковых зон вокруг крупных городов. По словам Николая Николаева, регионы пока не спешат реализовывать, в том числе на законодательном уровне, возможности для исполнения этого закона. "В семи субъектах только приняты соответствующие изменения в региональное законодательство, в акты экологического и природоохранного законодательства. И только в одном субъекте приняты изменения в региональный закон об Общественной палате региона, которые позволяют реализовывать закон о "зеленом щите", – сказал депутат.

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, ограничивающий вырубку деревьев вблизи городов. Идея создания "зеленого щита" вокруг крупных населенных пунктов принадлежит Общероссийскому народному фронту (ОНФ). Изначально планировалось создание лесопарковой зоны только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить ограничения на вырубку деревьев вокруг других крупных российских городов.

Работу по сохранению лесных богатств России необходимо активизировать – это единое мнение парламентария и главы Рослесхоза. В этой работе необходимо применять все доступные достижения науки и техники. Так, спутниковый мониторинг позволяет не только выявлять начинающиеся лесные пожары, но и пресекать деятельность "черных лесорубов". А довольно дорогостоящую малую авиацию в некоторых случаях могут заменить беспилотники.

Автор: Федор Лопырев19 декабря 2016, 13:27

комментарии

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Происшествия

Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Шоу-бизнес

Арнтгольц родила второго ребенка

В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал новую "русалку"

Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Шоу-бизнес

Сурганова онемела из-за комы ребенка

Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru