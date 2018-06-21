Модель с огромной грудью стала жуткой копией Джоли

Танцовщица из Канады 24-летняя Мэри Магдален все заработанное тратит на пластические операции. Она увеличила грудь до седьмого размера, накачала "губы Анджелины Джоли", нарастила ягодицы, перекроила нос и покрыла кожу татуировками. Красотка не планирует останавливаться на достигнутом.

"Я знала, что хочу сделать пластическую операцию с 14 лет. Я не думала, что их будет столько, но это стало моим хобби, что-то вроде экстремального спорта", – рассказала Магдален изданию The Mirror. По признанию танцовщицы это увлечение стоило ей около 150 тысяч канадских долларов или семь миллионов рублей. Ее отец, бывший священник, не одобряет ее увлечения, так как из-за огромной груди у танцовщицы начались проблемы с дыханием. Девушка смирилась с тем, что у некоторых людей ее внешность может вызвать отвращение и шок, ей плевать, она собой довольна.