Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера

Молдавская модель Ксения Дели, которая встречалась с Егором Кридом и Джастином Бибером, два года назад вышла замуж за египетского пенсионера. Избранником молодой красотки стал миллиардер Осама Фати Рабах аль-Шариф. Совсем скоро 28-летняя Ксюша подарит супругу малыша. Наследника миллиардера ждет по-настоящему роскошная жизнь.