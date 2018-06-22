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Июнь 22, 2018
просмотры: 123

Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера

567

Молдавская модель Ксения Дели, которая встречалась с Егором Кридом и Джастином Бибером, два года назад вышла замуж за египетского пенсионера. Избранником молодой красотки стал миллиардер Осама Фати Рабах аль-Шариф. Совсем скоро 28-летняя Ксюша подарит супругу малыша. Наследника миллиардера ждет по-настоящему роскошная жизнь.

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