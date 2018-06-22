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Июнь 22, 2018
просмотры: 123

Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"

567

Бывшая участница "Дома-2" Анастасия Тарасюк погибла после падения из окна 19-го этажа элитного жилого комплекса в районе Раменки на западе Москвы. Знакомые 24-летней девушки рассказывают, что она страдала от депрессии из-за несчастной любви, а также злоупотребляла алкоголем. Однако страничка звезды телестройки в Instagram рисует куда более радужную картину. Девушка активно посещала модные тусовки, ездила на курорты и демонстрировала подписчикам дорогие подарки и роскошные цветы, которые ей вручал таинственный поклонник.

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