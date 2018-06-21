Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью

В Колумбии при до сих пор туманных обстоятельствах ушел из жизни российский ведущий Андрей Бородин. Знакомые уверяют, что молодой человек страдал от тяжелейшей депрессии. Однако демонстрации плохого настроения молодой человек всячески избегал. Наоборот, его страница в Instagram рисует завлекательную картину красивой жизни популярного и востребованного ведущего, которому открыты двери всех самых интересных вечеринок столицы.