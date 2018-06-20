Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

21-летняя британка Зара Макдермотт работает в департаменте образования при Дэмиане Хайндсе, министре образования во втором кабинете Терезы Мэй. Однако в какой-то момент чиновничья работа ей наскучила и она отправилась на реалити-шоу "Остров любви" (аналог нашего "Дома-2"). Вскоре ее родители от анонима в соцсети получили пикантные фото и видео с участием их девочки. Можно представить, как они расстроились. Не добавили оптимизма и вскрывшиеся данные о том, что на работе не знали о местонахождении Зары. Хотя девушка на телешоу заявила, что начальство в курсе ее деятельности. В общем, Dni.ru подобрали самые горячие фото молодой чиновницы. Наслаждайтесь.