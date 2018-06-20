Футбольное безумство охватило Россию

Тысячи болельщиков вышили на улицы после победы сборной России над Египтом. Фанаты устроили праздничное шествие с флагами и вувузелами.
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