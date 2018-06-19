Сексуальные болельщицы со всего мира показали в Москве все прелести

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что 25% заказавших паспорта болельщиков – женщины. Они приехали в нашу страну со всего мира, чтобы поддержать своих сильных, быстрых и ловких мужчин. А те, глядя а красоту своих сексуальных подруг, хотят играть лучше и покорять их красивыми голами чаще.