Сексуальные болельщицы со всего мира показали в Москве все прелести

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что 25% заказавших паспорта болельщиков – женщины. Они приехали в нашу страну со всего мира, чтобы поддержать своих сильных, быстрых и ловких мужчин. А те, глядя а красоту своих сексуальных подруг, хотят играть лучше и покорять их красивыми голами чаще.
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