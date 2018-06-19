У известной актрисы "съехала" грудь на красной дорожке

16 июня в калифорнийском городе Санта-Моника знаменитости появились на красной ковровой дорожке ежегодной премии MTV Movie & TV Awards. А вчера, в понедельник, наконец стали известны ее лауреаты. Особое внимание привлекла к себе актриса Мэнди Мур. Артистка появилась перед камерами в таком обтягивающем платье, что публика приметила диспропорцию бюста Мэнди. Сложилось впечатление, будто у Мур "съехала" одна грудь ниже другой, а еще оказалась меньше.
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