У известной актрисы "съехала" грудь на красной дорожке

16 июня в калифорнийском городе Санта-Моника знаменитости появились на красной ковровой дорожке ежегодной премии MTV Movie & TV Awards. А вчера, в понедельник, наконец стали известны ее лауреаты. Особое внимание привлекла к себе актриса Мэнди Мур. Артистка появилась перед камерами в таком обтягивающем платье, что публика приметила диспропорцию бюста Мэнди. Сложилось впечатление, будто у Мур "съехала" одна грудь ниже другой, а еще оказалась меньше.