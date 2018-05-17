Резко постаревший Галыгин вывел в свет жену и сына

В Москве прошел финальный этап национальной телевизионной премии "Дай пять!". Более двух миллионов детей и подростков выбирали лучших из лучших в самых разных сферах: музыка, кино, интернет, телевидение и спорт.

В надежде получит приз на церемонию вручения пришли многие звезды российской эстрады. Среди присутствующих был замечен телеведущий Вадим Галыгин. Шоумен пошел в компании жены и сына. Семейство показало свою сплоченность облачившись в черно-белую гамму. Добавим, что Вадим очень изменился за последние годы. Он сильно постарел: кожу покрыли глубокие морщины, а волосы припорошило сединой.