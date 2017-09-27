Самые богатые актрисы на телевидении

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг десяти самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Первую строчку в нем заняла уроженка Колумбии София Вергара. Не зря сексуальная брюнетка с обворожительной улыбкой заслужила звание королевы прайм-тайма.
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