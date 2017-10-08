Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом

В Москве прошел премьерный показ мюзикла "Приведение" по одноименному фильму, вышедшему в 1990 году. В Московском дворце молодежи собрались российские звезды и их дети.
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