Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки

В Нью-Йорке стартовал ежегодный фестиваль популярной культуры Comic Con. Аждый раз он привлекает самую разношерстную публику, для которой у обывателя, не посвященного в происходящее, найдется только одно слово – фрики. Однако там они чувствуют себя как дома, тем более, что среди людей, нарядившихся в костюмы своих любимых персонажей из комиксов, кино, видеоигр или мультфильмов, встречаются и красотки во весьма фривольных нарядах.
Известный спортивный комментатор ведет активный светский образ жизни
Автобус со спящими пассажирами выехал на железнодорожные пути и заглох
Актер оказался в компании своей коллеги
Влюбленные зарегистрировали брак в столичном Дворце бракосочетаний №4
Все больше людей стараются брать питомцев с собой для совместного проведения досуга
В России отмечают День учителя
Кинодеятели встретились со столичным мэром
Актриса появилась на публике в смелом наряде
По результатам голосования в финал всероссийского этапа попали пять красавиц
Мими Чой из Канады делится мастерством создавать оптические иллюзии при помощи грима
Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны
Новобрачная поделилась фото и видео со свадьбы
Артист не реагирует на слухи и уверен, что возлюбленная хранит ему верность
Подробностями отношений поделилась сама актриса