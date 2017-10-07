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Окт. 7, 2017
просмотры: 123

Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки

567

В Нью-Йорке стартовал ежегодный фестиваль популярной культуры Comic Con. Аждый раз он привлекает самую разношерстную публику, для которой у обывателя, не посвященного в происходящее, найдется только одно слово – фрики. Однако там они чувствуют себя как дома, тем более, что среди людей, нарядившихся в костюмы своих любимых персонажей из комиксов, кино, видеоигр или мультфильмов, встречаются и красотки во весьма фривольных нарядах.

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