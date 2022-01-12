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Шоу-бизнес
"Просто ужасно": Почерневший от горя Соловьев разбит смертью Зеленского

"Просто ужасно": Почерневший от горя Соловьев разбит смертью Зеленского

Журналист Владимир Соловьев высказался о кончине талантливого коллеги. Михаил Зеленский был ему дорог.
прочитано 401 раз

Непредсказуемая и скорая смерть известного телеведущего глубоко ранила тех, кто был с ним в теплых товарищеских отношениях. Многие известные люди, включая сотрудников ГТРК, глубоко уважали Михаила Зеленского. Они не могли даже представить, что этот человек в самом расцвете сил перестанет дышать. Российский журналист Владимир Соловьев отреагировал на случившееся в своей авторской программе.

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 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Ведущий практически почернел от горя, когда произносил скорбную речь в микрофон. Смерть 46-летнего коллеги его разбила, до сих пор мужчина не может полностью осознать факт этой страшной напасти.

"Это, конечно, ну просто ужасно, когда молодые красивые ребята так неожиданно уходят из жизни. Это очень несправедливо и печально... Да, ребята. Вот так начинаешь понимать, что надо ценить каждый момент жизни", — с нестерпимой грустью произнес Владимир Соловьев.

Михаила Зеленского журналист назвал своим добрым другом. Ведущему тяжело признавать умом, что талантливый и яркий товарищ отправился на тот свет совсем внезапно и рано. Владимир Соловьев отметил, что пока не обладает подробной и точной информацией о причине смерти. Однако он подтвердил, что коллега скончался на отдыхе за рубежом, в Доминиканской республике.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 11:45 Источник: Программа "Полный контакт" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость942315
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Ну просто ужасно, когда молодые красивые ребята так неожиданно уходят из жизни. Это очень несправедливо и печально.Не тебе жидо-ппааддаалль с озера Комо говорить о справедливости этого мироздания!Несправедливо,когда такая ммррааззь, как ты ещё жива!Почерней - да будет так Истинно!
Гость942300
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Очень жаль 🙏😭
1

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