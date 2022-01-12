"Просто ужасно": Почерневший от горя Соловьев разбит смертью Зеленского

Журналист Владимир Соловьев высказался о кончине талантливого коллеги. Михаил Зеленский был ему дорог.

Непредсказуемая и скорая смерть известного телеведущего глубоко ранила тех, кто был с ним в теплых товарищеских отношениях. Многие известные люди, включая сотрудников ГТРК, глубоко уважали Михаила Зеленского. Они не могли даже представить, что этот человек в самом расцвете сил перестанет дышать. Российский журналист Владимир Соловьев отреагировал на случившееся в своей авторской программе.

Ведущий практически почернел от горя, когда произносил скорбную речь в микрофон. Смерть 46-летнего коллеги его разбила, до сих пор мужчина не может полностью осознать факт этой страшной напасти.

"Это, конечно, ну просто ужасно, когда молодые красивые ребята так неожиданно уходят из жизни. Это очень несправедливо и печально... Да, ребята. Вот так начинаешь понимать, что надо ценить каждый момент жизни", — с нестерпимой грустью произнес Владимир Соловьев.

Михаила Зеленского журналист назвал своим добрым другом. Ведущему тяжело признавать умом, что талантливый и яркий товарищ отправился на тот свет совсем внезапно и рано. Владимир Соловьев отметил, что пока не обладает подробной и точной информацией о причине смерти. Однако он подтвердил, что коллега скончался на отдыхе за рубежом, в Доминиканской республике.