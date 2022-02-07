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Политика
"Сейчас пытаются убить": Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

"Сейчас пытаются убить": Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

Александр Лукашенко сделал громкое заявление в интервью российскому журналисту.
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Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о попытках физического устранения, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовящемся покушении на него. "И сейчас пытаются [убить]", – сказал политик. Он пообещал, что через месяц сообщит, о чем идет речь.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

По словам белорусского лидера, запредельными являются попытки физического устранения его детей. Мол, это уже не "красные линии". Лукашенко также добавил, что его сыновья не мечтают о президенстве, потому что "наелись" этого. Его старший сын Виктор однажды по собственному желанию ушел с должности помощника президента по национальной безопасности, напомнил глава государства.

К слову, Лукашенко говорит о готовящемся на него покушении не впервые. В этом он ранее обвинял белорусских оппозиционеров и западные спецслужбы. Якобы президента Белоруссии и его сыновей пытались убить в прошлом году. По словам политика, к этому были причастны американские разведчики.

В этом же интервью Александр Лукашенко объяснял, зачем в апреле 2020 года взял в руки оружие, прилетев на вертолете к Дворцу Независимости. Автомат был нужен, поскольку протестующие намеревались взять штурмом официальную резиденцию президента Белоруссии, рассказал глава государства.

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Фото: president.gov.by
Автор: 7 февраля 2022, 14:40 Источник: YouTube-канал "Соловьев LIVE" ✓ Надежный источник
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