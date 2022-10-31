"Страшно обидел": Ярмольник смачно врезал Соловьеву под дых

Известный российский журналист Владимир Соловьев из-за своих резких и порой неоднозначных высказываний зачастую становится героем скандалов. Конечно, чаще всего радио– и телеведущего критикуют представители политической оппозиции. Сам он считает себя патриотом и защищает интересы государства.
Как стало известно порталу BLITZ+, раньше консервативный журналист дружил даже с представителями либерального крыла российского шоу-бизнеса, например, с актером театра и кино Леонидом Ярмольником и рок-музыкантом Андреем Макаревичем*.
Однажды отношения артиста и телеведущего чуть не дали трещину. Леонид Ярмольник позволил себе грубое высказывание в отношении автора программы "Полный контакт". Впрочем, Владимир Соловьев не стал ругаться с товарищем, а принял его замечание к сведению.
Как сообщает Общественная служба новостей, Леонид Ярмольник публично врезал журналисту под дых из-за его лишнего веса. Причем, последний сам описал эту историю в своей автобиографии.
"Все началось с того, что меня страшно обидел Леонид Ярмольник", – отметил Владимир Соловьев.
Радиоведущий подчеркнул, что обидное прозвище, по словам артиста, придумал Андрей Макаревич*, но озвучить его решился Леонид Ярмольник. Он назвал Владимира Соловьева "желатином", хотя изначально солист группы "Машина времени" предлагал "холодец".
К слову, проблема лишнего веса, действительно, имеет место быть в жизни россиян. Однако, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", диетолог придумал способ борьбы с ненужными килограммами. Главное в этом деле не переборщить, ведь диеты, по данным издания URA.RU, могут и негативно повилять на организм.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.