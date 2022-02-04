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Политика
Лукашенко объяснил, зачем взял в руки оружие

Лукашенко объяснил, зачем взял в руки оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил события, произошедшие в августе 2020 года.
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Полтора года назад по всей Белоруссии прошли акции протеста. Тогда вышедший на улицы народ требовал пересмотреть результаты президентских выборов, а некоторые призывали Александра Лукашенко уйти в отставку. Те дни запомнились столкновениями протестующих с силовиками и массовыми задержаниями.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

23 августа 2020 года на площади Независимости и одноименном проспекте в Минске собрались 250 тысяч митингующих. В тот день Лукашенко прибыл в свою резиденцию на вертолете, с автоматом в руках. Президента сопровождал его несовершеннолетний сын Николай, который тоже был вооружен.

Общаясь с российским журналистом Владимиром Соловьевым, глава республики объяснил, зачем тогда взял в руки оружие. Лукашенко рассказал, что таким образом пытался опровергнуть распространенную оппозиционерами информацию о его бегстве из Белоруссии. Об этом сообщает телеканал "360".

Кадр youtube.com

Автомат был необходим, поскольку протестующие намеревались взять штурмом Дворец Независимости, отметил глава государства. Тогда же, по словам Александра Лукашенко, силовики задерживали огромные партии грузов и взрывчатки, ввозимые из Украины.

Владимир Соловьев признался, что, увидев Александра Лукашенко с автоматом в руках, изменил о нем мнение. Телеведущий понял, что президент Белоруссии "готов умереть, но не уйти".

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Фото: president.gov.by
Автор: 4 февраля 2022, 21:49 Источник: YouTube-канал " Информационное агентство БелТА"
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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