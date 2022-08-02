"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса

Бывший специальный представитель главы государства и генеральный директор "Российской корпорации нанотехнологий" Анатолий Чубайс был госпитализирован в больницу в минувшее воскресенье, 31 июля. Врачи заподозрили у 67-летнего политика синдром Гийена-Барре. Однако телеведущий Владимир Соловьев засомневался в диагнозе экс-чиновника.
Он напомнил, что о состоянии здоровья бывшего главы "Роснано" сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову. По мнению телеведущего, данная информация является политизированным и подлым вбросом.
Владимир Соловьев заявил, что Анатолий Чубайс ничем не болен. Кроме того, журналист жестко раскритиковал и унизил политика. По его словам, от бывшего высокопоставленного чиновника "блевать тянет". Вспоминая его супругу и Ксению Собчак, Владимир Соловьев и вовсе изобразил соответствующие звуки в прямом эфире программы "Полный контакт".
Как уточняет портал URA.RU, телеведущему также стало интересно, как Анатолий Чубайс приобрел недвижимость в Италии. Владимир Соловьев напомнил, что политик все время выдавал себя за "нищего".
К слову, Анатолий Чубайс покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Телеведущий поинтересовался, на какие средства уже несколько месяцев живет экс-глава "Роснано".