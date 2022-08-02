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Политика
"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса

"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса

Владимир Соловьев жестко унизил Анатолия Чубайса.
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Бывший специальный представитель главы государства и генеральный директор "Российской корпорации нанотехнологий" Анатолий Чубайс был госпитализирован в больницу в минувшее воскресенье, 31 июля. Врачи заподозрили у 67-летнего политика синдром Гийена-Барре. Однако телеведущий Владимир Соловьев засомневался в диагнозе экс-чиновника.

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Анатолий Борисович Чубайс председатель правления ОАО "Роснано"

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Он напомнил, что о состоянии здоровья бывшего главы "Роснано" сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на супругу политика Авдотью Смирнову. По мнению телеведущего, данная информация является политизированным и подлым вбросом.

Владимир Соловьев заявил, что Анатолий Чубайс ничем не болен. Кроме того, журналист жестко раскритиковал и унизил политика. По его словам, от бывшего высокопоставленного чиновника "блевать тянет". Вспоминая его супругу и Ксению Собчак, Владимир Соловьев и вовсе изобразил соответствующие звуки в прямом эфире программы "Полный контакт".

Как уточняет портал URA.RU, телеведущему также стало интересно, как Анатолий Чубайс приобрел недвижимость в Италии. Владимир Соловьев напомнил, что политик все время выдавал себя за "нищего".

К слову, Анатолий Чубайс покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Телеведущий поинтересовался, на какие средства уже несколько месяцев живет экс-глава "Роснано".

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Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2022, 12:37 Источник: Смотрим ✓ Надежный источник

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