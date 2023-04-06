"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство

Интим Александра Петрова увидела вся страна и разочаровалась.

Не так давно состоялась премьера мелодрамы "Непослушная", которую уже называют российским аналогом "50 оттенков серого". Знаменитый актер сыграл главного героя – самоуверенного бизнесмена, мечту каждой женщины. Остается только догадываться, доволен ли новой работой Александр Петров и трогают ли его негативные отзывы суровой публике.

Фильм пестрит откровенными сценами. А зрителям посчастливилось наблюдать раздетую догола звезду "Полицейского с Рублевки" в порыве страсти. Правда, не все остались довольны. Пожалуй, суровее всех по исполнителю главной роли прошелся Рустам Солнцев, который, условно говоря, своим едким комментарием прижал щуплое достоинство Александра Петрова – актерское.

Экс-участник телестройки дал понять, что на знаменитого артиста возлагали слишком большие надежды. За годы карьеры у него сформировался имидж мачо. Однако после выхода картины стало ясно, что он – дитя-дитем с прищуром. А интимные сцены, говорит Рустам Солнцев, кажутся лишь неудачными попытками Александра Петрова заняться любовью перед камерой.

Не понятно звезде "Дома-2" и то, почему актер не удосужился привести свое тело в форму перед съемками. По его мнению, зрителям пришлось весь фильм глядеть на совсем не сексуальные формы строящего из себя мачо артиста.

"Почему он оказался такой жирненький и такой мягенький? И такой смешной!", – раскритиковал Александра Петрова Рустам Солнцев.

