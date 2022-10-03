"Вся тусовка уже знает": охочего до молоденьких мальчиков Цискаридзе выдали с потрохами

Николай Цискаридзе давно окружен слухами о своей ориентации. Блогер Рустам Солнцев решил затронуть этот вопрос.



Удивительно, но за свои 48 лет главный танцор всея Российского балета Николай Цискаридзе не был женат ни разу. Наследниками он, пока что, тоже не обзавелся, что тоже удивительно. За статным брюнетом бегают толпы поклонниц, любая из которых готова стать матерью нескольких его детей.

Проходит год за годом, а ситуация не меняется. Некоторые даже начали подозревать, что Николай предпочитает видеть рядом крепкое мужское плечо, а не хрупкие бледные ключицы...

Своими размышлениями на этот счет поделился Рустам Солнцев. Открытые и вызывающие артисты уже стоят поперек горла, заметил Солнцев. "Вся тусовка уже знает", – добавил экс-участник "Дома-2", отметив, что информация об их ориентации давно уже секрет Полишинеля.

Николай же, по мнению Рустама, заслуживает уважения за свою позицию: "Ведет себя скромно и не хочет обсуждать свою личную жизнь." Сплетники шушукаются за спиной, а Николай хранит молчание, поэтому его слова ни разу не выдали его с потрохами. Именно это позволяет такому острому на язык блогеру как Рустам Солнцев высказывать свое мнение скромно и чрезвычайно корректно.

В отличии от Рустама Солнцева, хейтеры пытаются постоянно записать Николая Цискаридзе в голубой лагерь и считают его охочим до молоденьких мальчиков. Их смущают видео с тренировок, которые записывает Николай со своими учениками.

