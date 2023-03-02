"Это какой-то дурацкий секс": брошенку Муцениеце поймали на съемках эротики

Что покажет зрителям Агата Муцениеце?

34-летняя актриса и звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным открывает для зрителей новые грани своей личности. Она все реже стесняется фотографий в нижнем белье, часто позирует в откровенных показах и снимается в сценах со страстными поцелуями.

И хотя Агату Муцениеце часто называют брошенкой после разрыва с мужем, она всем видом показывает, что чувствует себя счастливой. Например, она согласилась вести новое шоу. Зрители уже поймали актрису на съемках эротики — шоу 18+ под названием Crave. Ранее его вела Екатерина Варнава.

Шоумен Рустам Солнцев решил прокомментировать эту новость. По его словам, Агата красивая и сексуальная девушка. Единственное, чего ему не хватает, это сексуального скандала с участием Муцениеце. Шоумен считает, что за ней закрепился образ грустной брошенки, а нужен шлейф счастливого секса. Не обошлось и без сравнения с предыдущей ведущей.

"Варнава создала плеяду сексуальных образов. Возможно, это какой-то дурацкий секс, но что-то же в ней мужчины находят", — рассуждает мужчина.

Солнцев призывает поклонников ждать выхода шоу и уже после нескольких выпусков делать выводы о талантах Агаты Муцениеце.