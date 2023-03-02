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Четверг 2 марта

22:00"Пусть порадуются": замеченная с горбом Пугачева сделала заявление об ограблении дворца 21:00"Это какой-то дурацкий секс": брошенку Муцениеце поймали на съемках эротики 20:40Раскрыты подробности состояния ведущей Вербицкой после аварии с грузовиком 20:00Клава Кока заняла место Гузеевой в "Давай поженимся": Уже давно 19:40"Я Настю боюсь": накативший на публике Шура прошелся по Волочковой 19:20Окровавленного Шуру обнаружили в луже мочи: Не мылся неделю 19:00"На месте Порошиной может оказаться любая": стало известно о похождениях бросившего семью Бойко 18:40Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей 18:20Разбилась: Мчавшую на больших скоростях жену Тарасова расплющило в жестокой аварии 18:00Показавший украинский флаг Нагиев довел Лепса до истерики: Личное дело 17:40Долина отказалась от премий и наград: Продолжаю заниматься своим делом 17:20Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней 17:00Вышвырнутая из дома с пузом любовница Виторгана смоталась из России 16:40"Тяжело": Объявлено об уходе скрывавшего страшную болезнь Жукова в самом расцвете лет 16:20Больше не вместе: Изведенная Варум вышвырнула вон пойманного на грязной измене Агутина 16:00"Чтобы у всех так стояло!": Волочкова опробовала достоинство вошедшего внутрь Джигурды 15:40"Придется вызывать полицию": охмуривший Лорак жених показал истинное лицо 15:21ДЦП, аутизм, синдром Дауна: как российские дети попадают в "Пыточную" 15:20"Галкин* убьет!": оборзевший Шура рассказал о сексе с Аллой Пугачевой 15:00Раздутое лицо и трещины под глазами: Олег Газманов зависим от бутылки 14:40Невероятная аура романтики: самые необычные ЗАГСы мира 14:20Все кончено: Заворотнюк отмучилась на глазах у врачей 14:00"Дорогой": Приласкавшая российского бизнесмена Орбакайте ушла от мужа 13:40SHAMAN перекрыл кислород выскочке из мира шоу-бизнеса: Не щадит 13:20Старичок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку 13:00Толпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой 12:40Против Пугачевой поднялась израильская мафия: Нападение было тщательно спланировано 12:20"Не передать словами": сморщенное тело Дюжева нашли в горах через сутки поисков 12:00Без трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе 11:40Легенда американского рэпа продала особняк на Майами-Бич с огромной скидкой 11:20Не стало Анфисы Чеховой: секс-бомба российского шоу-бизнеса ушла молодой после известия о раке 11:00"Случилось предательство": разведенный с Пугачевой Киркоров признал роковой удар спустя годы 10:40Цымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица 10:20Не Панкратов-Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию 10:00Мартиросян экстренно госпитализирован в Москве – СМИ 09:40"Так всегда!": Оставшийся без жены Николаев жадно облапал новую любовь под камерой 09:20Развод? Загулявшая жена Петросяна без оглядки рванула из дома с манатками 09:00"Имидж бабы с рынка": засветившую панталоны мать Королевой выдрали как сидорову козу 08:40Правильное питание в пост: 5 главных принципов 08:20Невероятно трогательно: большая свинья стала мамой для одинокого щенка – видео 08:00Элитное жилье в Сочи подорожало на треть 06:15"Запахло весной": скандальный солист Бутырки собирает банду в новый проект 04:13Как безработному оформить субсидию на ЖКУ 02:25Спасите животное: живодер снимает на камеру издевательства над котом 00:02День Феодора Тирона и Мариамны Кикиморы: что нельзя делать 2 марта 21:50Оставивший жену Пресняков развлекся с грудастой старухой: Какой же кайф! 20:20"Сбросить с себя всю одежду": поймавшая Лепса с любовницей Барановская призналась в тайном желании 20:00"Не смогли отстоять тело": могилу усопшего Пьера Нарцисса осквернили родственники 19:40Пассажир вертолета Ми-8 во время жесткой посадки под Мурманском спас ребенка 19:20Бизнесмена из Ставрополя обманули на шесть миллионов рублей
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"Это какой-то дурацкий секс": брошенку Муцениеце поймали на съемках эротики

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Что покажет зрителям Агата Муцениеце?

34-летняя актриса и звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным открывает для зрителей новые грани своей личности. Она все реже стесняется фотографий в нижнем белье, часто позирует в откровенных показах и снимается в сценах со страстными поцелуями.

И хотя Агату Муцениеце часто называют брошенкой после разрыва с мужем, она всем видом показывает, что чувствует себя счастливой. Например, она согласилась вести новое шоу. Зрители уже поймали актрису на съемках эротики — шоу 18+ под названием Crave. Ранее его вела Екатерина Варнава.

Шоумен Рустам Солнцев решил прокомментировать эту новость. По его словам, Агата красивая и сексуальная девушка. Единственное, чего ему не хватает, это сексуального скандала с участием Муцениеце. Шоумен считает, что за ней закрепился образ грустной брошенки, а нужен шлейф счастливого секса. Не обошлось и без сравнения с предыдущей ведущей.

"Варнава создала плеяду сексуальных образов. Возможно, это какой-то дурацкий секс, но что-то же в ней мужчины находят", — рассуждает мужчина.

Солнцев призывает поклонников ждать выхода шоу и уже после нескольких выпусков делать выводы о талантах Агаты Муцениеце.

2 марта 2023, 21:00
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

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