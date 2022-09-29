"Делает большую ошибку": скандалист Солнцев обвинил Кудрявцеву в продажности

Объявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации никого не оставило равнодушным. Это решение верховного главнокомандующего прокомментировали в том числе звезды шоу-бизнеса. Например, высказалась ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева. Она заявила, что если нужно будет женщинам отправиться на фронт, то она пойдет.
Блогер Рустам Солнцев усомнился в том, что телеведущая искренне выражает свою позицию. Он назвал 51-летнюю блондинку "продажной пройдохой", которая якобы за деньги может транслировать все что угодно. Мол, она просто выполняет работу, за которую ей заплатили.
По мнению Солнцева, Кудрявцева – единственный в ее семье кормилец. Якобы ее супруг, хоккеист Игорь Макаров, нигде в последнее время не работает, поэтому телеведущая вынуждена зарабатывать любимыми способами.
"Но Лера делает одну большую ошибку. Каждый раз изображая из себя вояку, забывает добавить: "Девочки, у меня муж ничем не занимается", – добавил блогер.
Реакция Леры Кудрявцевой на обвинение в продажности пока не последовала. При этом общественности стоит понимать, что слова скандалиста Рустама Солнцева – лишь частное мнение, и насколько являются ли его слова правдивыми, точно неизвестно.