"Стоят дорого": Серьезные проблемы опустошили карманы задыхающегося на чужбине Солнцева

Экс-звезда "Дома 2" живет за границе уже не первый месяц.

Еще весной Рустам Солнцев покинул Россию – по весьма веской причине: он решил перебраться к своей девушке в США, с которой даже планировал свадьбу. Жить в Америке, пожалуй, мечтают многие его соотечественники, но для звезды "Дома-2" пребывание там сопровождается некоторыми серьезными проблемами.

Шоумен признался, что для нормального существования в Калифорнии нужно немало денег, хотя бы потому, что коммунальные услуги стоят там гораздо дороже, чем в России. Проблема в том, что климат в штате, где сейчас находится Рустам Солнцев, жаркий и засушливый. Судя по всему, местные жители, в том числе и сам артист, задыхаются, постоянно находясь под палящим солнцем.

Именно поэтому практически в каждом доме существует своя система кондиционирования. Из-за погоды устройства для проветривания в помещениях работают круглосуточно, а люди получают огромные счета за электричество. В среднем местные платят от 500 долларов, что на российские деньги – в районе тридцати тысяч рублей.

"Вода и кондиционер стоят дорого", – приводит слова Рустама Солнцев РИА ФАН.



Вот, его карманы и опустошаются ежемесячно. Вообще, говорит экс-звезда "Дома 2", в Калифорнии нет такого понятия, как ЖКХ. Население просто-напросто обязано вносить платежи за коммунальные услуги, уборку территории и бассейна, уход за растениями.