"Срочно выходить из роли": перепуганная Бородина едва не увела чужого мужа на красной дорожке

Ксения Бородина открыто ответила на пикантные вопросы о своей личной жизни и постельных сценах.



В столичном кинотеатре "Синема Парк Мосфильм" прошел закрытый показ романтической комедии с элементами фантастики под названием "За любовь". Главную женскую роль в картине исполнила бывшая бессменная хозяйка "Дома-2" Ксения Бородина, а ее партнером по площадке стал признанный кинокрасавец Алексей Чадов. Дебют получился поистине семейным: вместе с Ксенией на экране появилась ее 10-летняя дочь Теона. На красной дорожке начинающую актрису поддерживал мощный семейный клан: мама звезды, ее старшая дочь Маруся и новоиспеченный муж, популярный блогер Николай Сердюков.

Как выяснилось, юная Теона уже давно мечтает пробиться в большой шоу-бизнес, и звездная мама ее выбор полностью одобряет. Девочка с самых пеленок привыкла к вспышкам камер и работе в кадрировании, хотя съемки в кино дались ей не без капризов.

"Когда ей гонорар выдали и она побежала его тратить, то все жалобы разом снялись. Получать зарплату — это мы с большим удовольствием!" — со смехом поделилась Бородина секретом воспитания молоденькой артистки.

Сама Ксения откровенно призналась, что перевоплощение в киноактрису далось ей гораздо тяжелее, чем многолетняя работа в телевизионных реалити-шоу. За двадцать лет в кадре телеведущая научилась делать свою работу на автопилоте, а вот в художественном фильме пришлось попотеть: заучивать длинные монологи, плакать по команде режиссера и даже правдоподобно лупить экранного мужа.

"Меня ночью разбуди и скажи: "Ксения, а выгони кого-нибудь с лобного места!" Мне вообще ничего не стоит это сделать. А в фильме нужно вживаться в роль", — откровенничала звезда с журналистами Клео.ру.

Главной интригой вечера стали отношения Ксении с ее реальным супругом Николаем Сердюковым. Теледива не стала скрывать, что перед началом съемок в романтической ленте между ними состоялся очень серьезный разговор. Новоиспеченный избранник звезды проявил искреннюю мужскую настороженность, узнав о ее работе с привлекательным Чадовым.

"Единственное, как и любой нормальный муж, сразу спросил про поцелуи и постельные сцены. Я ему: "Коль, не переживай. Ничего такого". Успокоился. Был, наверное, небольшой момент ревности, но он его не показывал", — пролила свет на семейную тайну Бородина. При этом Ксения жестко добавила, что если бы сценарий предполагал откровенные сцены, она бы безапелляционно отказалась от роли, так как физиологически не способна на подобное предательство.

На площадке между Бородиной и Чадовым установились исключительно профессиональные и теплые отношения. Алексей всячески опекал неопытную коллегу и давал ей ценные советы. Правда, на самой премьере не обошлось без конфуза, когда Чадов появился перед фотографами под руку со своей реальной женой.

"Он когда на дорожку сейчас красную зашел с женой, мы поздоровались, а я думаю: "Блин, это же мой муж из фильма. Так! Срочно надо выходить из роли!" — с хохотом вспомнила курьезный эпизод Ксения.

Экранная героиня Бородиной — обычная женщина на грани развода, замученная ипотекой и бытом. Сама Ксения уверена, что роль мамы маленького ребенка — это самый тяжелый труд на свете, за который женщинам нужно выплачивать отдельную солидную зарплату. Говоря о рецептах спасения брака, телеведущая призвала женщин не рубить с плеча, избегать накопленной агрессии и в случае кризиса не стесняться обращаться к профессиональным психологам.

Сейчас 43-летняя звезда признается, что с возрастом ее приоритеты сильно изменились. Век шумных вечеринок прошел, и теперь все ее желания сводятся исключительно к крепкому здоровью и душевным мечтам. Ксения грезит о небольшом деревянном домике в глухом лесу, с уютным сервантом и старинной посудой, где можно отдохнуть от бешеного ритма мегаполиса и вспомнить счастливое детство в деревне у бабушки.

А вот заводить собственную ферму по примеру Оксаны Самойловой актриса категорически отказывается. Ей вполне хватает домашнего зоопарка из двух собак, двух кошек, крысенка и морской свинки.

Кинодебют настолько распалил аппетиты теледивы, что останавливаться на достигнутом она не собирается. На вопрос о том, вернется ли она на съемочную площадку, Бородина с горящими глазами заявила: "Да! Хочу еще!" Так что в ближайшее время зрителям стоит готовиться к новым громким ролям жгучей брюнетки.