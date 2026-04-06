Ксения Бородина оказалась в эпицентре катастрофы в Дагестане: Все в шоке

Поездка Ксении Бородиной в солнечный Дагестан превратилась в настоящий кошмар наяву.



Телеведущая, которая часто делится кадрами своих путешествий, на этот раз выложила в сеть совсем не радостный контент. Вместо красивых гор и уютных ресторанов ее подписчики увидели разбушевавшуюся стихию, которая сметает все на своем пути. Наводнение застало звезду и ее спутников по дороге из Дербента.

Ситуация в регионе сейчас критическая. Огромные потоки воды превратили обычные трассы в бушующие реки. Машины с трудом пробираются через завалы, а видимость из-за ливня практически нулевая. Ксения не стала скрывать своего шока от происходящего. Она вышла на связь прямо из эпицентра событий, чтобы показать, в каких условиях сейчас находятся местные жители.

"Люди вышли на улицу, все в шоке… Очень печально это видеть, очень жаль людей... Я надеюсь, что людям помогут и сделают все, чтобы они не остались без крыши над головой. Сочувствую пострадавшим!", — написала телеведущая в своих соцсетях.

Бородина выразила искреннюю надежду, что власти не оставят пострадавших в беде. Она сочувствует каждому, кто столкнулся с этой стихией. Ведь самое страшное в таких ситуациях — это неопределенность и страх остаться без крыши над головой. Ксения надеется, что людям оперативно помогут восстановить жилье и сделают все возможное, чтобы последствия потопа были ликвидированы как можно скорее.